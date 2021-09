'UPROPASTIO JE SVOJ ŽIVOT, MAJKU VIDEO NIJE' Mina Vrbaški žestoko oplela po Caru, pa mu najavila tužbu: Neke stvari će morati preko suda (VIDEO)

Da bivši partneri Mina Vrbaški i Filip Car neće tek tako sklopiti primirje jasno je postalo svima posle novog Brendonovog vloga na Jutjubu, je ugostio bivšu učesnicu "Zadruge".

Ona je sa Brendonom razgovarala o Mensuru Ajdarpašiću, Franu Pujasu, ali i Filipu Caru, o kom nema lepe reči.

- Žao mi je što pojedini ljudi moraju da slušaju ovo, ali sam došla u tu situaciju da moram da komentarišem. Neki ljudi me toliko pljuju i toliko prozivaju u tom zatvorenom prostoru, a smatram da to nisam zaslužila jer ja nisam ta koja njih komentariše, uzima u ta njihova gubava usta. Pričaju o mkeni takve bljuvotine i laži da moram da se ogradim. Ljudi koji meni žele da upropaste moju vezu ne mogu da je upropaste, jer su oni prvo upropastili svoj život i nisu posetili svoj rodni dom i svoje porodice, majku, oca, sestre... To su ljudi koji su ograničeni i apsolutno nemaju svoj život nego žele da upropaste moj, ne može to da im uspe - govorila je Mina, koja je potom nastavila:

Može to mene da iziritira i poremeti jer nisam zaslužila takve komentare, pogotovo zato što se ne nalazim u tom prostoru kao oni. I dalje pričaju o meni, nadam se da neće više ispirati svoja prljava usta mojim imenom. Stvari koje su izgovorene... Moraće neke stvari da idu preko suda jer ne mogu sebi da dopustim da neko izmišlja laži, pokušava da uništi moju vezu. To radi iz nemoći, krenuo je jednu priču da priča dok ja nisam ušla u odnos koji sam ušla, a onda je izmenio priču u drugom smeru, to mi se ne dopada. Pokušao je da izmanipuliše narodom, kako ja startujem njegove drugare... To će morati da dokaže na sudu - ispričala je Mina između ostalog u snimku.

Autor: D.T.