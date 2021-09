OVDE JE SAHRANJENA MARINA TUCAKOVIĆ Ispunili joj poslednju želju, sada počiva kraj SINA MILOŠA (FOTO)

Slavni tekstopisac Marina Tucaković sahranjena je danas na beogradskom Novom groblju, i to odmah do grobnog mesta gde joj počiva sin Miloš, koji je preminuo 2008. godine.

Njena poslednja želja bila je da ne bude sahranjena u Aleji zaslužnih građana, već odmah pored sina, što su joj ispunili suprug Aleksandar Radulović Futa i sin Milan Laća Radulović.

Marinino grobljno mesto prekriveno je cvećem i oproštajnim porukama članova porodice, najbližih prijatelja i dugogodišnjih saradnika sa domaće javne scene, koji su danas došli da se zauvek oproste od voljene supruge, majke, prijateljice...

Podsećanja radi, Marina je pre 13 godina 1. decembra, izgubila sina Miloša Radulovića. Miloša je Marina pronašla mrtvog u porodičnoj kući u centru Beograda, a sahranjen je tri dana kasnije na Novom groblju. Sin Marine i Aleksandra Fute Radulovića preminuo je iznenada, a o svom najbolnijem danu u životu Marina je samo jednom govorila.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć... On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova... I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog. Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo... Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu. Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo... Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo... Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala... - ispričala je Marina svojevremeno.

