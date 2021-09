'ĆUTI, POKRIJ SE UŠIMA I NE IZLAZI IZ KUĆE' Nada Topčagić OSULA PALJBU po Mirjani Antonović i njenom skandalu sa Miroslavom Ilićem!

Nada ističe kako nikada nije čula o njegovom vanbračnom detetu budući da su u to vreme radili zajedno.

Nada Topčagić tvrdi je da Miroslav Ilić neće nikad priznati Devina kog je dobio iz veze sa Mirjanom Antonović jer mu on I nije otac.

– Ma, ja znam Miroslava. On je u celoj ovoj halabuci kao prase u njivi koje svi jure. Nas dvoje smo isti i dobri na hleb da nas mažeš i neka vrsta budala. Sad neće da prizna pa da mu život zavisi od toga, nema šanse. Plus, ja verujem da on nije njegov sin. Mi smo u to vreme puno radili zajedno čula bih nešto, a nisam - kaže Nada i dodaje da joj u celoj priči nije jasna Mirjana Antonović.

- Čekaj, ti svesno uđeš u neku šemu ili romansu sa čovekom za kog znaš da je oženjen, da ima porodicu i ostaneš trudna. Znači valjda da rađaš dete sebi, zato što želiš, a ne da posle 30 godina juriš nekog da prizna dete i ne odustaješ. Ja da imam ćerku kao što je ta žena, rekla bih joj ćuti, pokrij se ušima i ne izlazi iz kuće, kad ne znaš da budeš dostojanstvena do kraja. Ne znam šta ona očekuju uopšte. Da Miroslav prizna tog sina i šta onda? Pa, on i sin se ni ne poznaju! Ti ćeš na silu da nateraš nekog da te voli i bude ti otac? - čudi se Nada.

