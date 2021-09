'NE SMATRAM DA JE GLUPO ONO ŠTO SAM URADIO' Ša u ''Magazinu In'' govorio o javnoj preljubi i emocijama prema Tari, Goca Tržan ga sasekla: To je za BATINE! (VIDEO)

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković predstojeće subote ugostiće u studiju dobro poznata imena domaće javne scene: pop pevačicu Gocu Tržan, repera i bivšeg zadrugara Nenada Aleksića Ša, glumicu Nadu Blam, pevačicu narodne muzike Izvorinku Milošević, kao i kompozitora i direktora CEBEF-a Damira Handanovića.

Nenad Aleksić Ša tom prilikom govorio je o javnoj prevari u rijalitiju ''Zadruga'', ali i vezi i raskidu sa Tarom Simov.

- Sve što sam uradio ja ne smatram da je to glupo. To je trebalo da se desi, takav je život, takvi su putevi... - rekao je Ša nakon svega u ''Magazinu In'', a Goca Tržan nije odolela, a da ne prokomentariše:

- Ne, nije to glupo, to je za batine! - poručila mu je pevačica.

- Ne mogu da kažem da ne postoje emocije, ali ne patim - rekao je Ša o odnosu sa bivšom devojkom Tarom, a šta je sve ispričao saznaćete predstojeće subote u ''Magazinu In''.

