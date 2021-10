Bori se svim silama!

Košarkašica Milica Dabović neko vreme prodaje svoju garderobu putem Instgarama kako bi imala dodatnu zaradu, s obzirom da je samohrana majka. Međutim, nedavno su joj hakovali stari profil, pa je ona odlučila da ne prestane sa prodajom, već je nastavila da se bori za opstanak i egzistenciju, te se javno zahvalila svima koji kupuju stvari od nje.

Ona je ubrzo otvorila i novi profil na kome priodaje takođe polovnu garderobu, te se tom prilikom zahvalila svim svojim mušterijama od kojih ima veliku podršku.

- Čovek se bori svim silama da uspe! Biramo načine... Koji god posao da je u pitanju! Svi smo mi ljudi puni života i ljubavi, neko manje neko više! Tako i ova prodaja s kojom sam počela da se bakćem, igram, prodajem, pretvorila se u posao, ozbiljna stvar koja me podigla na noge zahvaljujući vama! I Hvala vam!!! Donela mi je ozbiljne prijatelje, momke, tate klijente, mame, devojke koje kupuju i koje žele nešto da prodaju! Donela mi je žene pune poverenja i razumevanja, a i one neodgovorne zbog koje mi se diže kosa na glavi (nemojte mi zameriti znate o čemu pričam). Prošlu stranicu su uspeli da mi hakuju, zatvore još nemam zeleno svetlo niti znam šta se desilo, moram vam priznati nije mi to lako palo šta god vi mislili... Trudiću se da moju novu stranicu dovedem na isti nivo, da se trudim da imam vrhunske odnose, da se prodaju stvari po što manjim cenama, a da su kvalitetne očuvane ili po mogućnosti nove! Hvala divni ljudi što kupujete, odvajate svoj dinar i što ste srećni i nas činite srećnima! Hvala vam od srca! - napisala je na jednoj od objava.

Ona je takođe navela i da sada kreće od nule i da joj za sve sada daje sin Stefan.

- Od malena sam volela da se razlikujem od ostalih, i uvek je tako bilo, ne samo po oblačenju i stavu, nego po igri, želji boji kose, frizurama, po energi i toj životinji koju nosim u sebi!! Uvek sam bila i ostala ona neiskvarena devojčica koja nosi svoje šućmuraste naočare gledajući na svet svojim najlepšim plavim očima! I veruje da su svi dobri dok se ne pokaže drugačije. U životu polazeći od sebe pala milion puta ali naučila da se diže sve brže, bolje, hitrije pravilnije i pametnije! Uvek mi je trebalo samo neko da mi da krila, da me čuva mazi i pazi, da me voli da gradimo zajedno ali pogrešni izbori su me doveli do bola ali i do Stefana što me učinilo najponosnijom ženom i mamom jednog dečaka Stefana! Bilo pa prošlo, ne ponovilo se...ono loše ostaje iza i samo ga se sećam kada mi postave pitanje! Krećem ko zna koji put od nule i nije mi žao! To sam ja...upoznajem divne ljude, dobre ljude one koji mi pružaju ruku i koji ostvaruju moje snove, nadanja i očekivanja! - poručila je Dabovićeva koja je nedavno ispričala da zarađuje 3.000 dinara mesečno.

Autor: M.K.