Sinoć je u "Zadruzi" održano još jedno izdanje emisije "Pitanja novinara".

Ali, pre nego što su predstavnici sedme sile postavljali pitanja zadrugarima, voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila da se u Belu kuću vraća Miljana Kulić, na zahtev ogromnog dela publike.

Pre ulaska, Miljana je otkrila da se pomirila sa Lazarom Čolićem Zolom, te najavila obračunavanje sa zadrugarima koji joj se nisu pokazali kao prijatelji.

Miljana se potom uselila u Belu kuću, a zadrugari su se šokirali kad su je ugledali. Najviše joj se obradovao Miki Đuričić, koji ju je srdačno dočekao. Miljana je odmah zamerila Lepom Mići što je pismo o njenoj diskvalifikaciji pročitao kao da je obaveštenje za igricu, a zatim se suočila i sa Mensurom Ajdarpašićem.

Nakon ovog sukoba, Milica Veselinović i Mensur su izašli iz Bele kuće i počeli da šetaju nervozno. Emisija se nastavila nakon pauze za reklame.

Novinar portala Pink.rs Darko Tanasijević zamolio je Miljanu da prokomentariše susret sa zadrugarima, a odmah je nastao žestoki sukob sa Anom Spasojević, koju je Kulićeva optužila da je prostitutka i da se bavila ovim poslom u Švajcarskoj.

Ana Spasojević je kao ku*va koja ne koristi prezervative. Ja sam morala da abortiram iako to nije opravdanje, imala sam visokorizičnu trudnoću. Imam ja dokaze šta je Ana radila, ona je ku*vinski radila za keš, svi znaju gde je radila. Sedi dva minuta za moj sto, možeš to. Svi su kudili Viki, a ona je najbolja od svih, čak i njena priča teška. O Ani možete da se rasapitate u Švajcarskoj, ako mogu ja, možete i vi. Dama bez morala, koja mene pita da li sam trudna - rekla je Miljana.

To ćeš morati da dokažeš. Isto kao što si napadala Milicu Kemez - vikala je Ana.

Milica Kemez je institucija za vas, a Ana je prostituka, samo za keš. Moj prijatelj ima kako su je razvlačili - vikala je Kulićeva.

Ja sam živela sa dečkom u Švajcarskoj, to nema smisla, a ona se uvredila jer sam je ja upitala da li je trudna, a onda se ljuti jer je abortirala toliko puta - vikala je Spasojevićeva.

Ovaj sukob nastavio se i tokom pauze za reklame, a Ana se obračunala i sa Irmom Sejranić, koja se ubacila u svađu.

Kulićeva je potom Mateji Matijeviću otkrila da se priča da Anđela ima dečka napolju.

Kulićeva je nakon pauze za reklame otkrila Darku zbog čega je kivna na Mensura.

Što se tiče njega, podržavala sam ga, bio mi je drag. Ali on manipuliše Milicom, priča joj da joj niko ne želi dobro i da ne treba da se druži ni sa kim. Mislim da je ona došla da se pokaže i ne treba da sluša njega. Ja sam neke ljude zavolela ovde, i njega sam, ali on je izjavio da će Zola da du*la ovde bez mene. Videćemo ko će šta da radi ovde. Naravno da se ovde niko ne voli. Milica je naivna, on želi da bude omražen od strane ovih ljudi da bi napolju bio žrtva. On da nju poštuje ne bi spavao sa njom tako brzo. Ona ne treba da sluša njega - rekla je Miljana

Mensur je skočio i žestoke se sukobio sa Miljanom. On joj je rekao da treba da brine o svojim problemima, a ne da pokušava da uništi njegovu vezu sa Milicom. Kulićeva mu je rekla da je manipulator, da je Milica njegova marioneta, a da se on bio "kuče Mine VrbaškI". Kulićeva je takođe pozvala Milicu na kafu, a Mensur joj je to zabranio.

Mensur je potom ubeđivao Milicu da su svi zadrugari protiv njih, a ona mu je govorila da može da ima poverenja u nju i da njihovu vezu ne bi poljuljalo ni loše mišljenje njenih roditelja, ukoliko ga budu imali.

Naredna tema u emisiji bio je odnos Sandre Čaprić i Filipa Cara. U temu se iznenada ubacila Irma Sejranić, koje je tvrdila da je Car muva, a da Sandra koristi Filipa zarad popularnosti.

Ona traži pažnju, tako je sa njim zbog popularnosti, samo ga koristi. Ne zna se ko koga pere. Ona je sve osim onoga što se predstavlja, njena energija pacova ne može da dođe u prvi plan. Ajde bre, sada nema Sandre, ti odmah prilaziš meni. Ti si njoj jedini način da dobije bilo kakvo pitanje - ubacila se Irma Sejranić.

Nisam opterećena Irmom, ona je meni skroz nebitna. Nju sujeta pojede, jer sam joj rekla da ona ne zna da peva. Ja ne znam ni jednu njenu pesmu, ali dobro bitno da ona zna moju pesmu - odgovorila je Sandra Čaprić.

U emisiji se potom povela i tema o Sandri i Dinu Dizdareviću. Ovom zadrugaru se nekada dopala pevačica, a on i dalje spava blizu nje. Sandra je Cara pitala da li mu to smeta, a on je rekao da ne, ali da mu smeta njena prisnost sa Markom Osmakčićem.

Sledeća tema koju su novinari pokrenuli bio je odnos Anđele Đuričić i Mateje Matijevića. Oni su prvo priznali da su raskinuli, ali da su ostali u korektnim odnosima. Međutim, čim se pokrenula priča o raskidu, došlo je do prepucavanja. Anđela i dalje nije mogla da veruje da je Mateja sa njom tek tako raskinuo, a Matijeviće je u emisiji istakao da ga je privukla lepota ove zadrugarke, ali da je kasnije shvatio da mu se njen karakter ne dopada.

Ono što mnogi zadrugari prebacuju Anđeli je njena hladnokrvnost. Iza toga se krije tužna priča i porodična tragedija, o kojoj Đuričićeva nije želela da detaljiše.

Ne bih pričala o tome, to je porodična priča, ne bih ja to iznosila, ali da bi oni shvatili zašto imam taj gard, trebalo bi da kažem, ali ne mogu. Ja nisam dužna da zbog te teme objašnjavam bilo šta. To je nešto što je stvarno osetljivo. Mene ne može ništa da povredi posle te situacije. Normalno je da, kada bilo ko proživi tragediju, čovek se promeni. To je najteža tragedija koja može da bilo koju porodicu zadesi. Zato mene ljudi ne razumeju i ne treba možda. Dalili se desila neka tragedija koja je mene takla. Ja stvarno ne volim da pričam o tome. Ja sam se makla od svih, moj krug ljudi je jako uzak. Ja sam znala da će doći do ovoga, ali ne želim da produbljujem tu priču. Ne želim da me ljudi gledaju na taj način i zato ne želim da pričam - ispričala je zadrugarka.

Naredna tema izazvala je smehotres u Beloj kući. Oko Janjuša su se okupile skoro sve zadrugarke sa kojima se on muva ovih dana. Međutim, glavne akterke bile su Sanja Grujić i Marijana Zonjić. Marijana je odlučila da prekine svoj odnos sa Janjušem zbog njegove prisnosti sa Sanjom, dok je Viktorija Mitrović odlučila da se vrati u priču upravo zbog Grujićeve.

Nakon ovih zadrugarki, o sukobu sa Janjušem je pričala Irma, koja je ponovila svoje mišljenje da je Janjuš samo iskoristio Maju Marinković.

Janjuš i Car su nju iskoristili, to je očigledno, ona je samo nasela na sve to. Lako je izabrati inferiornu ženu. Znamo da su ovde svi spremni da se daju za neku priču, ali nisu svi kao ja. Ovde ljudi samo gledaju kadar, a ja se borim sa dvadeset ljudi. Svakako se može reći da je on manipulator, pre emisije mi je prišao i pričao nešto da bih ja komentarisala. On ne zna da ja ovde vidim sve. Rekao je da ne može da me provali. Iskorišćena je, on nju koliko puta isprovocira i kaže nešto namerno jer zna da će ispasti kurcšlus. Meni je nje stvarno žao. Car je isto iskoristo zato što je ljubomoran na Janjuša. Ja sam znala boloviti godinama, on je jedna cava. On se pravio glup. Da li je on evakulirao u Maju, znao je da postoji mogućnost da zatrudni, nije on naivan. Vreme će pokazati - istakla je Irma.

Sandra Rešić i Marko Osmakčić su u emisiji govorili o svom odnosu. Pevačica je otkrila šta joj se dopada kod Marka, te otkrila zbog čega još uvek nije ušla u vezu sa njim.

Fizički izgled, ima 23 godine, ali on ne govori kao da ima toliko iskren je. Sviđaju mi se njegovi stavovi. Slažem se sa njegovim mišljenjem. Ima dosta stvari koje mi se dopadaju kod njega. Ja bih samo malčice da to ide malo sporije. Ja u svom životu nisam tek tako momke nazivala momcima. Nije on na testu ni proveri. Ali komentarisala sam za Sanju na primer danas, sutra neka druga. Ja nisam klinka i ne mogu da se razvlačim po krevetu, sve ide ka tome ali želim da sebi dam vremena - otkrila je Sandra.

Ništa ne forsiram, smatram da sa zrelim ženama tako treba. Zna šta bi ja očekivao, zna moje stavove. Jako sam optimističan - priznao je Marko.

Ovu temu prokomentarisala je i Stanija Dobrojević.

Ja sam sa mladoženjine strane. Čula sam Sandrino izlaganje i uopšte mi se ne dopada. Ja sam zauzeta devojka i Bred Pit da dođe u ovu kuću, ja ne bih poljuljala svoj odnos napolju. Sa Markom imam lepo prijateljstvo, super funcionišemo. On je meni drag jer je iskren i srčan. Stvorili smo interesantan odnos. Naše prijateljstvo intrigira zadrugare više nego neke veze. Što se tiče Marka, on je već mesec dana išao od devojke do devojke. Ja sam rekla Sandra Rešić, ozbiljnija je, gledajući kroz prizmu moje veze. On je bacio oko na nju, malo sam provodadžisala. Prvo sam pričala sa njom, dečko ima potencijama, a posle sam i Marku rekla. Oni su za mene već u vezi, kad je pao poljubac. Šta će dalje da se odvija to je isključivo između njih dvoje. Ne dopada mi se sa Sandrine strane, mislim da se zenta od mene. Marko se izjasnio, da sam slobodna možda bi pokušao, nisam. Najmanji problem Sandri u ovoj kući sam ja. Ona je meni rekla da ne može ove Sanje. Imala sam sličnu situaciju da su se oko mog dečka vretele ribe. Sandra treba kao zrelija žena da bude sigurna u sebe. Marko ima dosta kvaliteta. Kako će dalje da se odvija najviše zavisi od Sandre, ne od Marka. Ona ima gardove i u napred se brani, pritiska još nema. Bojim se da ga ne ohladi i ne otera od sebe. Ja sam dobra sa Sandrom i imamo komunikaciju, ja ne treba da joj predstavljam smetnju i pretnju. Marko je zaiteresovan da ovaj odnos bude uspešan - govorila je Stanija.

Ivan Radosavljević Beli se javio da prokomentariše ovu temu. Marko i on su inače u sukobu danima i Osmakčića je iznerviralo to što se baš on javio da ovo prokomentariše. Došlo je do žestokog sukoba, a obezbeđenje je moralo da reaguje.

MC Aleks i Matora su otkrile da su se pomirile i da će imati prijateljske odnose u Zadruzi, a pevačica je Tomićevoj dala šansu da je van rijalitija smuva ako može, a za to će imati rok od šest meseci. To je iznerviralo zadrugare, koji su se javili da prokomentarišu.

Potom je i Nevena Savić priznala da joj je ipak prijao poljubac sa Matorom, te ovoj zadrugarki dala još jednu šansu.

Aleksandar Todorović, poznatiji kao Sale glumac je nedavno izazvao veliku pažnju kad je zadrugarima otkrio da je njegova bivša supruga veštica, a ovome je otvorio dušu u emisiji.

Tokom boravka u Švajcarskoj, ja to nisam shvatao tako. U početku je to bilo lepo, međutim kad nisam hteoo da budem ono što su oni hteli, nije im odgovaralo. Mi smo kupili kuću, nov auto, sve je bilo kako treba. Ja ništa nisam naslućivao, bio sam nespreman, to me je zateklo, retko kome sam pričao. Ona je bila u nekoj sekti, to je bilo kao isterivanje đavola. Ja ne znam je l' ona veštica, ali majka i baba, jedan čovek mi je rekao. Došla je to veče da se raspravimo, menjanje zla i dobrog. Ona je ušla i menjala se da joj pomognem, pa podivlja, ja vidim da to nije ona. Preplašio sam se i na kraju sam je izbacio iz stana i stavio sve na vrata i pakovao se. Njen ćale je dao 50.000 evra za razvod. Imali smo tamo kuću i pare na računu, dali su mi pare da ja samo odem. Ja sam pakovao stvari, neki čovek se stvori pored mene rekao mi da bežim. Ja gledam ko je budala, on kaže njena majka je veštica i baba. Nisam ni stigao po ostale stvari, seo sam u kola i zapalio. To je po meni bila fina familija. Pet godina smo bili u braku. Hteo sam da odem iz malog mesta, ona je bila učiteljica, sve njena rodbina, nisu hteli da joj daju da ode. Dođete u kontakt sa ljudima, kažu pazi se te familije. To kad se desilo meni, uživo, onaj film što mi se vraća - ispričao je glumac.

O svom odnosu pričali su i Milana Mima Šarac i pevač Petar Vasić. Oni su ovih dana prisni, ali je zadrugarka rekla da nije spremna da uđe u vezu, zbog čega pevač gubi strpljenje.

Emisija se završila, a zadrugari su otišli svako na svoju stranu. Mateja, koga su zadrugari savetovali da priča sa Anđelom, dao je priliku svojoj bivšoj devojci da porazgovaraju i izgleda odnos.

Ona mu je rekla da je i dalje u šoku zbog iznenadnog raskida, te da noćima nije spavala. Razgovor nisu priveli kraju, kako je Mateja odlučio da čeka red za friziranje, a iako je Anđela rekla da će ga sačekati, u jednom trenutku se umorila, pa je otišla da spava.

Marijana je sa Stanijom nakon emisije popričala o svojoj situaciji sa Janjušem. Stanija joj je rekla da je pogrešila i da bi za nju mnogo bolje bilo da je ušla u odnos sa Dinom Dizdarevićem, jer je on dobar momak. Zonjićeva je, osim na Janjuša, kivna i na sve devojke koje se motaju oko njega.

Stanija je potom doručkovala sa Markom, ona se nakon jela posvetio Sandri, koju je obasipao pažnjom.

U kuhinji je došlo do iznenadnog haosa Lorne Pratnemer i Baneta Đokića. Ovaj zadrugar je bacio hranu, a Lorna se iznervirala zbog toga jer je uložila trud, te su ovo dvoje zadrugara počeli da se gađaju tanjirima, a zadrugari su smirivali situaciju.

Bane je bio kivan, te je nastavio da besni i Lorni poručio da joj tek sad kreće rijaliti.

Pa, ja sam budala, šta ti misliš da ja nisam budala, budala. Sad ćete da vidite šta je rijaliti. Mnogo mogu da trpim, ali sam i psiho. Videćeš ti ko sam ja, malo nisi guglala o meni - rekao je Bane Đokić.

Kako bi dokazala svoju ljubav, Milica je odlučila da prekrši pravila Velikog šefa i večeras prespava u sobi za izolaciju, gde trenutno mogu da borave samo Sandra Bakša i Mensur, kako su oni takmičari nominovani za izbacivanje ove nedelje. Milica je dobila podršku od Stanije Dobrojević, koja je u "Zadruzi 2" na sličan način prekršila pravila kako bi dokazala svoju ljubav prema Marku Markoviću.

Janjuš je ovog jutra završio kraj Viktorije Mitrović, koju je izmasirao, a potom mu je ona uzvratila uslugu. Njih dvoje su zaspali jedno pored drugog, a Viki ga je držala za ruku.

Zadruga 5 - Janjuš masira Viki - 03.10.2021. pic.twitter.com/GgUnr02GKp — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 03. октобар 2021.

Car je i ovog jutra bio nervozan, a Miljani i MC Damiru je priznao da ne može da trpi zadrugare, kao i da se kaje zbog kazne koju je dobio, te istakao da se nada da neće ove godine sakupiti onoliko kazni koliko je prethodne. Miljana i Damiro su ga tešili i savetovali da se smire.

Dok je čekala Mateju da se vrati od frizera, Anđela je porazgovarala sa Emilijom Velemir, kojoj je između ostalog rekla da u "Zadruzi" više neće ulaziti u veze i da je od svih muškaraca želela samo Matijevićevu pažnju.

Autor: M. P.