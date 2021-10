GOVORIO JE DA SU DNK REZULTATI NETAČNI I BESNEO! Miki Mećava završio na sudu zbog VANBRAČNE ćerke, ona ga molila da dođe da VIDI DETE!

Miki nije želeo da čuje za ćerku zbog čega je tužen.

Pevač Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava dobio je vanbračnu ćerku sa Radmilom Đorđević, zbog čega je završio i na sudu. Naime, kako je ona svojevremeno ispričala, Miki nije želeo da čuje za ćerku zbog čega je rešila da ga tuži.

- Milana Obradovića upoznala sam krajem osamdesetih godina, kada sam postala pevačica grupe Mećava, u kojoj je on uveliko svirao. Nekoliko meseci nastupali smo po užičkom kraju kada je između Mikija i mene buknula vellika ljubav, pa se tako desilo i da sam ostala trudna i 6. jula 1991. godine rodila ćerku. Budući da sam se već u startu pomirila sa činjenicom da se Miki neće oženiti mnome, nas dvoje ostali smo u sasvim korektnim odnosima i normalno smo komunicirali. Iskomplikovalo se kada je on počeo da izbegava razgovore o ćerki. Sećam se da sam ga jednom zamolila da dođe i da vidi dete kako bih komšijama dokazala da Marija ima oca, na šta se on najstrašnije naljutio, počeo da me psuje i da preti, rekavši da će okrenuti novi list. Nisam imala izlaza nego da ga tužim – ispričala je tada Radmila i nastavila:

– Nakon velikih peripetija koje su pratile početak sudskog procesa, 1996. godine Miki se konačno odazvao pozivu i urađena je analiza krvi, čiji su rezultati pokazali da je Milan Obradović bez ikakve sumnje otac moje ćerke. Ne želeći da prizna i prihvati istinu, gospodin se vadio na nepouzdanost testova, insistirajući na tome da u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi ponovimo analizu – kaže Radmila.

Kako je navela, sudski spor sa Mikijem bio je dug i mučan, ali zbog specifičnosti tadašnjih zakona, Rada nije uspela da se izbori za alimentaciju i zakonsko priznanje deteta.

- Znate li vi kako on zove svoje dete?! Naš proizvod! Pa to valjda dovoljno govori kakav je to čovek. Samo sam želela da prizna dete, da bude uz nju kada joj je bio najpotrebniji, ali moja ćerka to nikada nije imala od njega.

Rada otkriva da sa Mikijevom suprugom nikada nije imala kontakt:

– Da je ta žena iole osećajna, pozvala bi me i, ako ništa drugo, porazgovarala bi sa mnom kao žena sa ženom. Ali vidim da je nezainteresovana i nesposobna za bilo šta.

Reči Mikijeve ljubavnice donekle je potvrdila i njegova supruga Milica, koja je tada objasnila da pevač nikada nije priznao ćerku, ali da je stupio u kontakt sa njom kada je postala punoletna:

– Znate kako, mi smo u braku dvadeset pet godina, mi se volimo i poštujemo i imamo divan brak. Znala sam da će neki novinar iskopati priču o toj Jagodini, ali ne bih želela previše da pričam na tu temu. Najbolje je da pitate Mikija kad izađe sa Farme. Miki je stupio u kontakt sa tom devojkom preko fejsbuka kada je postala punoletna. Ali ne komuniciraju kao otac i ćerka već kao dvoje ljudi koje je neko ubacio u istu priču. To je bilo i prošlo. Miki nikada nije priznao to dete.

Kako kaže Milica, ona se svim silama potrudila da prevaziđe krizu u koju je zapao njen brak otkako se u njihovim životima pojavila ova priča:

– Mi smo to prevazišli kako smo prevazišli. Prešla sam mu preko toga jer mi ništa nije prećutano i sakriveno, prošli smo zajedno kroz sve. Oprostila sam mu. Da nisam bila uz njega, ne bih posle bila sa njim i rodila mu dvoje dece. Živim sa tom pričom više od dve decenije i samo ja znam kako mi je.

