Imaju povod za slavlje!

Nekadašnji verenik pevačice Nataše Bekvalac, maneken Vlada Vuksanović pre dve godine stao je na ludi kamen, a na intimnoj ceremoniji zakleo se na večnu ljubav prelepoj Dominikanki Dahiani.

U to vreme mlada je bila u blagoslovenom stanju, a fotografije i snimci sa intimne ceremonije kojoj je prisustvovao najuži krug njihovih bliskih ljudi nisu pronašle put do javnosti, sve do sada.

Naime, Dahiana je fotografijom sa venčanja i emotivnom porukom čestitala Vuksanovižu godišnjicu.

- Srećna godišnjica, ljubavi mog života - napisala je lepa Dominikanka u okviru storija na Instagramu.

Autor: M.K.