'BIO MI JE SVE, NIKAD ME NIKO NEĆE VOLETI KAO ON!' Elma Sinanović s knedlom u grlu o smrti supruga: Isplakala sam more suza i sad PLAČEM! On je zaslužan za njenu karijeru, a zbog ovoga je ZANEMELA u toku emisije!

Nikad ga neće zaboraviti!

Poznata folk pevačica Elma Sinanović u bolnoj ispovesti za emisiju ''Premijera - Vikend specijal'' sa Nemanjom Vujičićem govorila je o pokojnom suprugu Smailu, koji je zaslužan za njenu uspešnu muzičku karijeru.

- Preko mog muža sam počela da se bavim muzikom. Nikad nisam pevala. Zvali su me kad se nešto dešava u gradu. Nikad se pre nisam bavila muzikom. Nisam pevala u kafani. Mnogo mi je teško kad pričam o tome, sve vezano za njega je lepo. Imala sam 19 godina, 26 godina smo bili u braku, duže sam bila kod njega, nego kod mojih roditelj. On je u meni budio samo najlepše i gledao da pre svega uspem kao žena. Bio je izuzetan muškarac. Imala sam tako veliku slobodu, taj način na koji je on na meni radio... Sad kad vratim film i kad se setim kako je to nekad bilo, mogu da kažem da je on meni bio sve - počela je Elma i dodala:

- On je sve to finansirao, ne bih mogla da uspem da nije bilo njega. Bio je kao ''Kineski zid'' uz mene, bio mi je i velika finansijska podrška. Nikad se nisam pokajala što sam se rano udala, ne bih radila drugačije ništa. Imali smo mi mnogo teških godina, ali on je bio savršen suprug. On je bio taj koji je balansirao i znao sve. Ja sam infantilna po prirodi i nekad se ponašam kao neka beba. On je bio čovek mog života i za mene se više nikad neće roditi takav čovek. Da mene neko toliko voli, to se više neće desiti - poručila je pevačica i otkrila koliko joj je teško pao Smailov odlazak.

- Plačem i isplakala sam more suza. Mislim da to svako radi. Lepše je kad se čovek isplače. 2019. godina mi je bila najteža, tada sam imala najteži gubitak. Možda i 2008. i 2009. Neću da se vraćam na te stvari. Ponavljam se, mislim da sam sve rekla. Gubitak supruga je bio moj najveći gubitak i najteži gubitak. Nauči se čovek na sve. On je bio jako bolestan, znali smo da će to da se desi. Ja sam sve radila za moju porodicu i čoveka koga volim. Koliko god da žalim, ja nemam za čim. Bila sam uvek uz njega i moju porodicu. Mnogo toga nisam stigla da mu kažem. Ne mogu da pričam o tome, ne mogu... Moramo da menjamo temu - rekla je Elma s knedlom u grlu.

Autor: M.K.