Oduševila prisutne!

Pevačica Nada Topčagić bila je kao gost iznenađenja na rođendanu Zlatana Ibrahimovića u Milanu, a tom prilikom je pokazala i kakve poklone su razmenili.

Nada je čuvenom fudbaleru poklonila portrete sa njegovim likom, dok je on njoj darovao svoj dres sa potpisom.

Pevačica se ponosno slikala i sa fudbalerovim sinom i suprugom.

"Zlatanov si, svi se bude i spavaju uz pesmu "Jutro je", napisala je Nada.

Podsetimo, Nada Topčagić je jednom prilikom rekla da nije mogla da spava od sreće jer je Zlatan Ibrahimović pre nekoliko meseci na scenu italijanskog festivala Sanremo izašao uz uvodne taktove njene pesme "Jutro je".

- Šta da vam kažem, presrećna sam. Nema ko me nije zvao zbog toga, svi pričaju samo o tome. Jedna takva sportska veličina da se pojavi na sceni Sanrema uz moju pesmu je nesvakidašnja čast i zadovoljstvo. Mislim da to niko od muzičara sa ovih prostora nije doživeo - ushićeno je tada rekla za Kurir Nada.

Pevačica je nedavno ispričala kako je bila u gostima kod Ibrahimovića.

- Ja sam to dete upoznala kad je imao 12 ili 13 godina. Bila sam na ručku kod njegovog oca. Sve se dogodilo tokom moje turneje u Švedskoj, pa je taj menadžer koji je ugovarao nama poslove pozvao mene i supruga na ručak kod Ibrahimovića. Čovek nas ugostio fino, i tada se pojavio on. Zlatan je bio štrkljav onako, visok. Kažu mi da je talenat za fudbal, ali ja i suprug nepoverljivi. Igrao je tu za jedan klub u blizini Malmea. Nije mi delovalo da će za 15 godina postati bog sporta i fudbala. Posle mi ovaj menadžer govorio: "Vidiš, a bili ste nepoverljivi." Svakako, mnogo mi je drago jer su to divni ljudi - ispričala je Nada.

Autor: M.M.