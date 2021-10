OGORČENA ZBOG IZDAJE! Kija Kockar rešila da sve iznese u javnost: Izdali su me, svi znate ko su ljudi o kojima pričam

Tokom trajanja prve "Zadruge", Kristina Kockar postala je javna ličnost, a o njoj se i dalje priča i piše, budući da je otpočela karijeru pevačice. U intervjuu za domaće medije priznala je da je ranije obožavala žutu štampu i vesti o životima poznatih, ali ne i sada, kada je sama predmet interesovanja novinara.

- Većinom sam "nastradala" od strane fanova i civila, nepoznatih ljudi, koji su medijima slali moje fotografije. Slikali su me na planini, na plaži, u avionu. To nisu paparaci. U svetu se paparaci veru po drveću da naprave fotografiju jer je to tamo mnogo više plaćeno, a kod nas je to redak slučaj - istakla je pevačica.

- Kod nas same zvezde zovu paparace da ih slikaju, mada su i neki ljudi sa kojima sam se družila zvali paparace da slikaju nas zajedno, bez mog znanja. Proslavila sam sve te koji su se pojavljivali sa mnom. Oni su se proslavili, iskoristili me, a ko je pratio zna ko su ti ljudi, kao i to koliko su jadni ispali praveći se da su ne znam ni ja kakve zvezde - dodala je.

- Ja nikada nisam želela da budem javna ličnost, čak ni kao dete. Čitala sam svaku "žutu" štampu koja bi mi došla pod ruku. Volela sam da čitam o tuđim životima, a sad, kad se tako piše i o meni, više ne volim toliko da čitam jer mi bude teško; poistovetim se sa tom osobom jer znam kako se ja osećam kad pročitam nešto o sebi, kad me neko "potkači" ili kad se "razvlači" neka afera - istakla je Kija.

Razočaralo me je mnogo ljudi otkad sam postala deo tog sveta. Nekad sam se ljutila na novinare, ali onda sam shvatila da oni samo rade svoj posao. Mi, ljudi, imamo to nešto u sebi da volimo loše vesti. To nam je urođeno, pa tako kad se desi saobraćajka ne okrećemo glavu nego gledamo - zaključila je bivša zadrugarka.

