Ko bi rekao?!

Mnoge poznate ličnosti imale su problema sa svojim bivšim supružnicima kada je u pitanju ispunjavanje zakonskih obaveza i dužnosti u izdržavanju zajedničke dece.

Postoje oni koji su se sporazumno dogovorili koliko novca na mesečnom nivou je dovoljno i redovno izvršavaju svoje dužnosti, ali mnoge pevačice, voditeljke i glumice nisu imale tu sreću da imaju finansijsku podršku bivših partnera. Zbog toga su pravdu potražile na sudu.

Poslednja u nizu koja će na sudu pokušati da dobije podršku zakona je bivša verenica Darka Lazića, koja od bivšeg partnera zahteva da joj uplaćuje iznos od 500 evra. Ovo neće biti prvi put da će se Lazić naći na sudu zbog alimentacije. Njegova bivša žena Ana Sević svojevremeno ga je tužila zbog neplaćanja i duga koji je narastao do 1.4 miliona dinara. Njoj je navodno smetalo što on dve godine godine nije uplaćivao mesečnu ratu od 58.500 dinara za izdržavanje njihove ćerke Lorene. Pevačici je smetalo što se njen bivši hvali luksuznim životom, vozi skupe automobile i nosi brendiranu garderobu, a za ćerku ne da ni dinar.

Ipak, ovo nije jedinstven slučaj na srpskoj estradi, pa se tako ova borba nije odvijala samo pred pravosudnim organima, već su se mnogi od bivših partnera pljuvali i javno u medijima.

Ovi su samo neki od parova, koji su svojevremo punili stranicu tabloida zbog žestokih međusobnih uvreda - zbog novca.

Anabela i Gagi Đogani

Bivši supružnici Anabela i Gagi Đogani godinama su vodili bitku oko alimentacije za mlađu ćerku Ninu, za koje nije punih 11 godina uplaćivao mesečnu naknadu. Konačno je prošle godine dobila presudu, po kojoj je Gagi morao da joj plati dugovanje od 21.000 evra. Đoganiju su zbog ovoga bili blokirani svi računi dok nije isplatio sva potraživanja.

- Na koji nacin je Anabela uzela svoja potraživanja, u to neću da ulazim. Bilo, pa prošlo. Sudski izvršitelji su blokirali račun i uzeli sredstva koja su se potraživala, tako da joj je 21.000 evra isplaćena. Ja se nisam uzrujao nijednog momenta, jer sam znao da pare idu mom detetu - objasnio je Đogani i istakao da bi više voleo da se ovaj proces rešio mirnijim putem nego što je to učinjeno preko suda.

- To je moglo samo da drugačiji način da se uradi. Mogao sam lepo novac da dam Anabeli ili detetu i gotovo, ali dobro. Šta je tu je - ispričao je Gagi medijima.

Anabela smatra da njen bivši suprug nije cenio njenu dobru volju, kada ga je godinama oslobađala plaćanja.

- Gagi nije cenio dobru volju koju sam imala, dok sam ga oslobađala svih briga. Sada je vreme da nauči kako je teško biti odgovoran roditelj koji živi i radi za svoju decu. Ja sam to radila pune 24 godine, a sad je vreme da i on preuzme odgovornost. Poštedela sam ga 11 godina misleći da će znati to da ceni, jer samo oni roditelji koji ginu. radeći za svoju decu mogu da me razumeju. Do njega je, da li će ispuniti svoje obaveze, a mene zanima ishod - rekla je pevačica.

Goca Tržan i Ivan Marinković

Tržanova je tužila Ivana Marinkovića zbog duga od 500.000 dinara. Njemu je sud odredio da mora da plaća mesečno 12.000 dinara alimentacije, što on nije činio otkako su se 2011. godine razveli. On nije dao nijednu ratu, osim što je njegova pokojna majka jednom uplatila manji iznos, dok je drugi put Alen Azarić uplatio 500 evra za njega, pa se iznos smanjio na 410.000 dinara.

- Dugove ne izmiruje on, već neko drugi - prokomentarisala je jednom Goca, a na pitanje da li je sledeća mera zatvor za Ivana, pevačica je samo dodala: "Znaš li ti, druže, gde živiš!?"

Ivan se nije oglašavao po ovom pitanju, već je izjavu na ovu temu dao njegov advokat.

- Uplatio je ceo iznos. Pokušaćemo da se dogovorimo s Gocom da više ne bude ovakvih tužbi, jer je bespotrebno. Ivan će ubuduće izmirivati svoje obaveze, a ako slučajno bude problema, rešićemo ih mirnim putem. Nema potreba da se on blati toliko po medijima kad nije tako. Čovek nije imao novca, a čim je zaradio, platio je svoju obavezu. Pa, svaka druga žena u Srbiji bi trebalo da tuži muškarca zbog neplaćanja alimentacije, to nije u redu. Takode, tražićemo i da Ivan može da viđa dete, obratićemo se socijalnoj službi. Goca nije dala da viđa ćerku jer nije plaćao alimentaciju, po meni su to ucene. Evo, sad je platio i više nema prepreka - rekao je Ivanov advokat.

Jelena i Albert Nađ

Jelena Nad tužila je Alberta Nađa, s kojim ima troje dece, zbog neplaćanja alimentacije i izdržavanja, a koji joj navodno na ime zaostalih rata duguje 34.000 evra.

Jelena je bila ogorčena na bivšeg muža.

- Treba da se stidi. Treba da ga je sramota svakog koraka koji načini na zemlji. Treba da ga bude sramota tri sunca koja ima kod kuće, a koji ne zna kako izgledaju. On se ne bori sa mnom, on se bori protiv svoje dece. Ja, hvala Bogu, imam za sebe i za svoju decu. Treba da ga je stid sjajne dece koja su izašla na pravi put sa jednim roditeljem. Treba da se boji svoje savesti.. Ne treba da se plaši Višeg suda, Strazbura, treba da se plaši Božjeg suda. Deca neće umreti od gladi. On ne zna gde žive njegova deca, on ne zna kako izgledaju. On je jedan monstrum. Ako si ti, dečko, oženjen, imaš drugi brak i drugo dete, ne briše se život pre toga. Gde bi ta deca završila da sam se ja ponela kao on? - pitala je tada pevačica, dok se Albert nije oglašavao ovim povodom.

Sonja Vuksanović i Željko Šašić

Sonja Vuksanović tužila je pevača početkom 2016. zbog neplaćanja alimentacije njihovoj ćerki Sofiji. Ona je tvrdila da Šašić nije platio alimentaciju od 2013. godine, da su troškovi školovanja pali na nju, kao i da joj ukupno duguje 20.000 evra. On je na sudu na saslušanju rekao da je tužba protiv njega neosnovana, kao i da su Sonjine tvrdnje lažne i neosnovane.

- Laž je da nisam plaćao alimentacije. Sonjine optužbe su lažne i izmišljene, a radi se o veoma ozbiljnoj stvari. Iz novina sam saznao da je Sonja podnela krivičnu prijavu protiv mene i time će da se pozabavi moj advokat - izjavio je tada Šašić, dok je Sonja izjavila da bije bitku kao i sve majke, koje imaju problem kao ona.

- Bijem bitku kao i sve majke koje prolaze kroz isti pakao s bivšim muževima kad je reč o alimentaciji. Moju ćerku otac je oštetio na najgori mogući način. Nastaviću da se borim, da Sofija dobije ono što joj po zakonu pripada - istakla je Sonja.

Emilija i Mateja Kežman

Mateja i Emilija Kežman nisu zajedno od 2011, a zvanično su se razveli 2013. Kežman je svakog meseca regularno isplaćivao 900 evra alimentacije za njihovo troje dece, ali je iznenada prestao. Prebacio ih je iz privatne u državnu školu i sveo troškove na minimum. Pošto Emilija nije mogla da se dogovori s njim, tužila ga je da deci nije plaćao alimentaciju dve godine i da im duguje 27.000 evra.

Kežman je na saslušanju 2018. rekao kako im je ostavio lokal u Crnoj Gori i da je kirija koju naplaćuju zapravo iznos alimentacije, kao i da deci redovno kupuje sve što im je potrebno i da ih vodi na putovanja, plaća školske troškove i sve što se od njega zahteva. Fudbaler je kao svedoka pozvao bivšu partnerku Mariju Perković, s kojom ima sina, a koja je tvrdila da joj redovno plaća alimentaciju.

Nataša Bekvalac i Luka Lazukić

Luka Lazukić je presudom za razvod braka od Nataše Bekvalac u obavezi da njihovom detetu daje svaki mesec 12.000 dinara, a u novembru prošle godine je doneta odluka da treba da isplati sve zaostale dugove koji su se nakupili od aprila 2018.

Poslednja informacija je bila da duguje više od 325.000 dinara.

Autor: M.M.