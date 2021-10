Godinama se gradila i vredno radila - zato je danas ono što jeste!

Dušica Jakovljević je već godinama poznata kao voditeljka najgledanijeg rijalitija ikada, Zadruga, a mnogi se sećaju da je pre toga vodila i Pinkove zvezde, Pinove zvezdice, Farmu i još mnoge formate.

Nedavno je raskinula s bivšim fudbalerom Milošem Dimitrijevićem Čavom, kojem je posle deset godina dala drugu šansu, ali nije uspelo. Voditeljka je danas srećna i ispunjena i poslovno i privatno, ali ističe da put toga nije bio nimalo lak.

"Mnogo toga sam prošla na početku karijere, a to ljudi ne znaju. Moji počeci su vezani za prve muzičke televizije, čiji sam deo bila od samog osnivanja. Imam mnogo toga što bih jednog dana mogla da prenesem nekome kao neko znanje. Bila sam jako tužna jer nisam dobijala prave šanse, kako sam tada nazivala poslove ispred kamere", ispričala je Dušica.

"Bila sam pozadinac, urednik, novinar i tako dalje. Zahvalna sam svima koji mi nisu davali šanse kada sam smatrala da mogu više, a oni da nisam dovoljno dobra. Bez njih danas ne bih bila ovde gde jesam. Nikada nisam verovala u sebe, zaista. Nisam imala velike snove niti mi je bilo u glavi da nešto preduzimam tim povodom. Nikad se nisam trudila da se pojavljujem gde je trebalo biti, nisam se nametala, a poznavala sam tolike ljude. Imala sam more poslovnih kontakata i nikad ih nisam iskoristila, kao što i danas vrlo slabo koristim mogućnosti tog tipa koje imam. Izabrala sam da strpljivo čekam", dodala je Dušica.

"Imala sam sreće da sve to što sam radila godinama gledaju ljudi koji su to trebali da vide. Prvo su me zbog boje glasa angažovali da radim 'vojsovere', a posle su mi dali priliku da vodim raznorazne formate. Uspela sam da iskoristim priliku svojom odanošću, predanošću i time što sam bila vredna", istakla je Dušica.

"Bilo je momenata kada sam bila sama sa dvoje dece, ali sam u pola noći bila na raspolaganju kad je to bilo potrebno. Da mi je ova pamet, samo bih bila malo samosvesnija u tim godinama", priznala je voditeljka za "Red Zone".

Autor: M.M.