Konačno progovorio!

Aca Lukas prvi put je pomenuo preminulu Marinu Tucaković, s kojom je godinama sarađivao.

Pevač je neizmerno pogođen Marininim odlaskom sa muzičke scene, iako se nije pojavio na njenoj sahrani.

Nisi se oglašavao oko smrti Marine Tucaković, a poznato je da ste mnogo sarađivali.

- Potpuno je degutantno kad je žena umrla da pričamo o tome. Zvali su me da im pričam neke anegdote... Pobogu, u takvom trenutku! Nek joj je laka zemlja, a ako me pitaš da li mi je žao, naravno da mi je žao. Moj život je vezan za nju. Tačka.

Kada ste se poslednji put videli?

- Ne znam zašto je to bitno? Naš poslednji kontakt je bio kada sam snimio pesmu "Voliš li me", pošto je to poslednja pesma koju mi je ona napisala. Posle toga se nismo više videli.

Jesi li pevao od njene smrti tu pesmu s nekom drugačijom emocijom?

- Svako veče otpevam pesmu "Sunce ljubavi" od Džeja i uvek najavim da pevam pesmu mog omiljenog pevača i druga i nikad prežaljenog Džeja, a skoro kad sam pevao rekao sam da je otišla još jedna velika osoba koja je napisala ovu Džejevu pesmu - Marina Tucaković. Nekoliko pesama posle tog bloka pevam Sinanove pesme, Šabanove i Tomine. Volim da se setim legendi i pevača koje volim. Nemam šta da kažem o Marini osim da je najbolji testopisac koji će ikad da se rodi ovde. Puna emocije. Pogotovu je meni pisala tako pesme jer me je poznavala jako dobro, kao da sam ih ja pisao.

Nisi bio na sahrani. Da li je to zbog tvog odnosa sa Laćom ili nečeg drugog?

- Ne, nego nisam bio tu. Svakako ne mislim da je to ikakvo merilo dokazivanja tuge ili ne znam čega, kad ideš na sahranu. Ja bih više voleo da mi pokazuju ljubav dok sam živ, a kad umrem šta me briga.

Autor: M.M.