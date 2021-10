LAZIĆEVA BIVŠA PROFITIRALA OD RAZVODA: Evo koliko ZARAĐUJE Marina Gagić, nakon raskida veridbe sa Darkom!

Krenulo joj!

Marina Gagić profitirala je od raskida veridbe s Darkom Lazićem. Ona, otkako više nije s pevačem, živi od reklama na Instagramu. I to, kako kažu njeni pprijatelji, odlično zarađuje, čak i do 3.000 evra mesečno.

Otkako nije sa Lazićem, njoj je broj pratilaca na društvenoj mreži porastao, pojavljuje se u medijima, pa je to postalo zanimljivo mnogima da joj ponude saradnju. Sudeći prema njenom profilu, ona je prvo počela da reklamira jedan butik u Novoj Pazovi, ali se sad spisak klijenata proširio.

Marina je, što bi rekli oni koji je poznaju, na pravi način iskoristila popularnost koju je stekla kao bivša verenica, ali i majka sina Darka Lazića. Dok je bila u vanbračnoj zajednici sa folkerom, koji je već uveliko u vezi s koleginicom Barbarom Bobak, Gagićeva se nije eksponirala. Ni u medijima, niti previše na Instagramu. Ona se posvetila porodičnom životu, a Lazić je bio taj koji je zarađivao. Stvari su se promenile nakon što je rešila da ga ostavi, jer više nije htela da trpi njegove poroke, prevare i bahat način života.

Ona više nema Darkov novac, pa je počela sama da zarađuje. Postala je blogerka, a reklame se samo nižu. Sada na svom profilu preporučuje, osim garderobe, i šminku, restorane, smeštajne kapacitete van Beograda i druge stvari. Neke objave deli na stori i, kako kažu upućeni, cena je oko 500 evra, dok su objave na zidu profila, koje trajno ostaju i do 1.000 evra. Iako sada lepo zarađuje, Marina neće odustati da natera bivšeg da izmiruje svoje obaveze.

Ona tvrdi da Lazić ne viđa često dete i ne daje mu novac, zbog čega je rešila da ga tuži. Kao što je Kurir pisao, Gagićeva traži puno starateljstvo i mesečnu alimentaciju u iznosu od 500 evra. Prvo ročište je za nešto manje od mesec dana, a Darko je izjavio za Svet da se neće složiti sa njenim zahtevom i da je ona ta koja mu brani da viđa dete.

- Uvek kada zovem da vidim dete, Marina je u gužvi, nešto završava, nema vremena, pa se onda ne javlja na telefon. Meni moj sin jako fali, glupo je to i da napominjem. Složio sam se da dete treba da bude sa majkom, ali mi je želja zajedno da ga odgajamo, to sa njom ne može. Tako da tu želju da ima apsolutno starateljstvo nad sinom može samo da sanja, jer to necu dozvoliti. Složio sam se i da alimentacija bude 500 evra, dajem i više od toga. Ne gledam kad koliko dam jer je to moje dete i naravno da mu nikad neće ništa faliti, iako svi koji su upućeni u priču kažu da je tolika alimentacija preterana. Ne bunim se, ne kukam. Pomagao sam drugima, pa logično da ću za svoju decu dati i poslednji dinar - rekao je Darko.

Autor: M.K.