LIDIJA SE SUOČAVA SA KRISTINOM, A ONDA NOĆ PROVODI SA STEFANOM! Ne propustite novu epizodu 'Dinastije' večeras u 22:00 na Pinku! (FOTO+VIDEO)

Ne propustite novu epizodu, ali i priliku da osvojite vrednu nagradu!

Nova epizoda visokobudžetne domaće serije „Dinastija“ vas očekuje i večeras u novom terminu – od 22 časa na TV Pink. A sada, imate razlog više da gledate novu epizodu „Dinastije“ je će glavni sponzor serije Globaltel najbržeg od vas nagraditi sa 100.000 dinara! Tokom svake epizode „Dinastije“, koja se emituje od ponedeljka do četvrtka u 22 časa na TV Pink, na ekranu će se pojaviti broj telefona, a vi, dragi gledaoci, treba da budete brzi! Prvi gledalac koji se javi na ovaj broj telefona nakon što se pojavi na ekranu, osvojiće 100.000 dinara te večeri.

Nakon Brankovog seksualnog napada, Kristina je veoma ljuta i ne želi da mu se javi na telefon. Kako bi popravio odnos, Branko radi ono što jedino i zna – naručuje mnogo orhideja za Kristinu.

I Lidija želi da popravi odnos sa ćerkom Manjom, te joj za izlazak poklanja haljinu koju je sašila. I taman kad pomisli da je to odlična prilika da provede malo vremena sa svojim mužem, Momčilo joj govori da večeras mora da ide u kafanu sa ekipom sa gradilišta, da se proslavi donošenje novog urbanističkog plana gradnje. Lidija zahteva da pođe sa njim, ali je Momčilo odbije.

Revoltirana, Lidija izlati sama u klub zaboravljajući da treba da pokupi Manju. Umesto da ode kući, Lidija čitavu noć provede u Stefanovom društvu.

Anastasija veče provodi pored Mihajla, koji da bi je zadobio, otkriva famoznu informaciju koju je dobio od sekretarice Vojina Konstantinovića – Kristina je prodala svoj nakit i dala pare Momčilu da dovrši projekat na kojem radi. Anastasija već sutradan odluči sve to da proveri kako bi imala čime da diskredituje Kristinino poverenje kod Branka.

Lidija ponovo odlazi na redovnu seansu sa svojim psihijatrom, gde izjavljuje da je zabrinuta što Momčilo ne obraća pažnju na nju i strahuje da je on zaljubljen u Kristinu. Nakon ove ispovesti kod psihijatra, Lidija odluči da ode i potraži Kristinu i da joj saspe u lice da zna da je bila sa Momčilom dok je ona bila u bolnici.

Momčilo za to vreme i dalje ima razloga za slavlje, jer je sve što su do sada podigli bez dozvole, usvajanjem novog građevinskog zakona legalizovano. Nakon nove burne noći, Momčila prekori Manja, stavljajući mu do znanja da se ponaša kao kreten prema Lidiji. Za to vreme, Lidija tu noć ponovo provodi sa Stefanom.

Ne propustite novu uzbudljivu epizodu „Dinastije“ večeras u 22 časa na TV Pink – i ne propustite mogućnost da gledajući omiljenu seriju osvojite 100.000 dinara!

Autor: M.Đ.