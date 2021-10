Otvorila dušu, nakon Borine godišnjice smrti.

Poznati pevač narodne muzike Borislav Bora Drljača preminuo je u 80. godini 11. oktobra prošle godine nakon borbe sa opakom bolešću. U nedelju 10. oktobra održan je godišnji pomen legendi narodne muzike, a javnost je ostala u čudu zbog činjenice da se na godišnjici smrti pojavila samo jedna njegova koleginica - Milena Plavišić. Ovim povodom za Pink.rs se oglasio i Borin najbolji prijatelj i kolega Era Ojdanić, a šta nam je rekao pročitajte u nastavku:

Sada se za Pink.rs oglasila i Borina bliska prijateljica i pevačica Svetlana Tomić, koja nam je na početku razgovora otkrila zbog čega se ona, kao ni mnoge Borine kolege nisu pojavile na jednogodišnjem pomenu.

- Nama niko ništa nije javio. Naravno da znam koji je to dan. Andrija i ja smo danas popili kafu zajedno i namenili je Bori. Sa Borinim sinom Vladom smo imali kontakt, ali oni se već neko vreme ne javljaju. Kada je umrla Borina Rada niko nije hteo da ide od kolega, jer je bila sahrana u Subotici, samo smo Andrija i ja otišli. Njegov sin nije objavio ni na Fejsbuk stranici ništa, Vladimir to vodi. Ne znam da li nisu želeli da nas obaveste ili šta je u pitanju. Isto je tako bilo i kada je bilo pola godine. Nikakve kontakte nemamo sa Borinom porodicom - rekla je Svetlana za Pink.rs i dodala:

- Ne znam šta da kažem. Ja ne pričam o Eri sada, pričam u globalu, sve kolege su pevale i nastupale, niko da se seti Bore sada. Niko ga od kolega ni ne spomene, samo mi njegovi prijatelji ga se setimo. Pogledajte da li su ga kolege negde u nekoj emisiji spominjale. To je strašno. Oni koji su ga poštovali dok je bio živ, treba da ga poštuju i posle njegove smrti. On je meni bio i prijatelj i drugi otac - rekla je Borina prijateljica i otkrila kroz šta su sve njih dvoje zajedno prošli, ali i koja je bila jedna od poslednjih pevačevih želja.

- Bilo je situacija da sednemo da pričamo, a on se zaplače, pa mi ispriča svoju muku. Vraćamo se noću kasno, a on se zaplače kao dete kad jeca. Stvarno smo imali jedan korektan odnos, nikad nisam od njega ništa neugodno doživela... Čak i kad je bio na samrti, njegova želja je bila da me vidi, to mi je rekla njegova sestra. To niko meni nije tada rekao. Ja sam kukala odavde. Ispada da se ja guram negde. On je meni bio kao član porodice.

Autor: M.K.