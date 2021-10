OVAKVU JE DO SADA NISTE VIDELI! Deniz zanjihala kukovima samo za muške oči! Ovo se ne propušta! (VIDEO)

Opasna!

U toku je kao i svakog utorka luda žurka u Beloj kući! Zadrugarke uvek zablistaju i daju sve od sebe da izgledaju najlepše što mogu, ali Deniz Dejm je večeras iznenadila sve!

Do sada je bila dosta svedenijeg izdanja, a trenutno je pokazala ono zbog čega je svi vole, a to je ženstvenost i seksipil. Ona se popela na binu i zaplesala onako kako nikada nije do sada i ukrala poglede svih prisutnih.

U nastavku ovog teksta pogledajte najizazovije izdanje Deniz Dejm.

Autor: N.B.