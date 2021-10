VELIKO SRCE MARKA ŽIVIĆA! MALO POZNATA PRIČA O GLUMCU TERA SUZE NA OČI: Pomogao slepoj devojčici za klavirom i postao ZVEZDA u Hrvatskoj

Marko Živić je ovu dirljivu priču ispričao u martu ove godine.

Glumac Marko Živić preminuo je večeras u 49. godini. Nažalost, nije uspeo da se izbori s koronavirusom i preminuo je u KBC Dragiša Mišović, nakon što je poslednjih nekoliko dana bio priključen na respirator.

Jednom prilikom je govorio o svom detinjstvu i otkrio da je kao dete pomogao jednoj slepoj devojci.

U pitanju je bilo jedno muzičko takmičenju u Zagrebu, a Marko se na tu temu šalio da je bio popularniji u Hrvatskoj nego ovde. U emisiji je gostovao u martu ove godine.

- Ja saznam da smo pobedili, a oni su nama, svim izvđačima stavili neke lutke na scenu, kao da sede... Bilo je dogovoreno da, kada svi istrčimo, svako uzme lutku i maše publici za kraj. Mi pobedili, proglasili pobednika, dobro... Ja se vratim, nečija ćerka je u pauzi bila slabovida, ili čak slepa, i dok je žiri birao ona je petnaest minuta svirala na klaviru. Možda je imala 20 godina i kusur...", pričao je.

- Došla je do klavira, ali ne zna dalje, loše je to organizovano. Ja sam je video i dao sam joj tu lutku... Svi mašu, samo ja nemam lutku kao pobednik. Mislim, posle su mi je dali, možda je sada u Kruševcu. Devojka je krenula da plače i to su sve snimili fotografi. Pošto sam imao kumove u Zagrebu, rekli su im da sam najveća zvezda, jer sam joj dao lutku, a ja nisam o tome ni razmišljao (kako sam joj dao lutku). Samo sam mislio kako stoji sama pored klavira, dao sam joj lutku i poveo je na scenu, a, eto, postao sam veća zvezda u Hrvatskoj, nego što sam bio ovde u tom trenutku - ispričao je Marko Živić u jednoj emisiji.

Marko Živić je rođen u Kruševcu 4. aprila 1972. godine. Preminuo je u Beogradu 14. oktobra 2021. godine.

Završio je Akademiju primenjenih umetnosti u Novom Sadu, a veliku popularnost stekao je kako u pozorištu, tako i na filmu. Bio je u stalnoj glumačkoj postavi u Pozorištu na Terazijama i stalni član Beogradskog dramskog pozorišta. Marko je osvojio mnoge nagrade, a poslednjih godina bavio se i humanitarnim radom.

U bolnicu "Dragiša Mišović" bio je smešten nakon što mu se zdravstveno stanje izazvano koronavirusom pogoršalo. Danima je bio na intenzivnoj nezi, a pre nekoliko dana mu se stanje pogoršalo i bio je priključen na respirator.