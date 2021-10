Na njihove suze niko nije ostao imun!

Nakon dve nedelje u "Zadruzi 5" održala se emisija koju su svi drugo iščekivali - "Gledanje snimaka", ali niko nije mogao ni da zamisli kakvu će lavinu reakcija ova emisija izazvati. Naime, na samom staru zadrugarima je prikazan razgovor bračnog para, Dalile i Dejana Dragojevića, koji otkriva sve o njihovim problemima, zbog kojih im je odnos i sam brak ozbiljno poljupljan. Stanari Bele kuće su se javljali za komentar, dok su i Dalila i Dejan bili u suzama zbog svega što im se dešava.

Dejan nije mogao da se nosi sa komentarima zadrugara da se ljubav sa Daliline strane potpuno ugasila, pa je emisiju napustio grcajući u suzama, pa otišao u spavaću sobu, a onda se ipak suočio sa istinom.

Ne mogu ja ovo... Jede me kada i komentarišu brak, svima bi im oči izvadio. Bukvalno mi je muka - rekao je Dejan.

Odmah nakon prvog klipa je usledila kratka pauza, koju su Dragojevići proveli gotovo ne razgovarajući. U jednom momentu je Dejan seo na svoje mesto, pored nje, pa mu je ona uputila par reči, ne bi li mu bar malo olakšala očigledan krah.

Zadrugari su nastavili da komentarišu ovu temu, a reč je dobila i Dalila, koja je odlučila da bude nikad iskrenija i prizna sve što joj leži na duši i remeti joj mir. Iako nije naišla na veliko razumevanje cimera ona je priznala da se potpuno izgubila tokom braka sa Dejanom i već je postalo jasno da se sa njene strane ljubav potpuno ugasila, iako to udata zadrugarka nije mogla da izusti.

Vidim da to nisam ja Milane. Koliko god da se trudim, ne mogu ništa. Ovo nisam ja. Moj najveći problem je što uvek sve prebacim na sebe i znam da nisam jedina. Pet godina nije mali period, mnogo smo stekli zajedno, prošli zajedno. Vidim da se sve ovo pretvara u veliki problem a ja nisam navikla da se suočavam. Ne znači meni ništa, ni judi, ni podrška, svesna sam da meni niko od tih ljudi neće biti tu. Niko od ovih ljudi neće doći kod mene kući i plakati sa mnom. Svesna sam da sam sama i da moram sve da rešim sama - rekla je ona.

Uvek sam bila svesna sebe. Učaurila sam se i izgubila sam sebe. Nije prvi put da ovo čujem iskreno i u trećoj sezoni su to govorili, da treba da se smejem da treba da budem nasmejana. Kad vidim samu sebe na ekranu i ovim snimcina vidim kako izgledam. U problemu sam do guše, da li ću se izvući iz tog problema ne znam. Danas sam rekla da ne želim komunikaciju ni sa kim i mislim da je to možda najpametnije. Ja kad sam pred pucanjem ako mi neko priđe i spusti ruku na mene i da mi podršku ja se raspadnem, a to mi ne treba. Želim biti srećna i to je sve. Istina je, odem u izolaciju i smejem se a onda uđem ovde i sve mi se sruši - govorila je Dalila.

Kako su ovu emisiju priželjkivali i sami zadrugari, jedva su čekali da komentarišu temu koja trese imanje. U pitanju je, naravno, čudan odnos Dalile i Filipa Cara. Iako oni tvrde da su isključivo prijatelji, Filip je javno izjavio Dalili ljubav, a ona priznaje da iz nekog razloga ne može prekinuti komunikaciju sa njim. Takmičari su imali priliku da svedoče njihovoj burnoj raspravi:

Ako Dalila sada bira svoj životni put, što mene to boli ku*ac? Ja pričam o vome ovde sada, a to je da je ona pukla i slomila se zbog Filipa Cara i to je jedina istina! Problemi, sve je to svakodnevnica, ali nju je slomio Car - urlao je Mića.

Vidi se sve jasno, vidi se da je nesrećna kad se vraća ovde u kuću. Samo muči sebe i Dejana, jer je jasno da joj prija Filip i da se lepo slažu i smeju. Mislim da bi se Car smirio pored Dalile, ona bi njega smirila - rekla je Miljana.

Slažem se sa Markom, treba strast, ali sa godinama to prolazi. Samo je problem to što su mladi a njima je prošla strast. Ne pričam ja samo o se*su radi se o strasti generalno. Evo videli ste svađu Cara i Dalile, kako razlupa sve. A svađa između Dejana i nje, ona ne reaguje. Tu nije besna, ne može ni da je izazove. Čak se i u svađama sve vidi. Da li bi Dalila oprostila bilo kome reči koje joj je uputio Car, sem njemu? Da li bi nekome oprostila, naravno da ne! Oni se u toku jednog dana posvađaju deset puta pomire i posvađaju, ja sam svedok! Nju više boli kad je Car uvredi nego Dejan! - govorio je Miki.

Usledio je klip koji prikazuje raskid Marijane Zonjić i Marka Osmakčića, a zaključak mnogih bio je da iza svega stoji Stanija Dobrojević, koju nazivaju i Markovom mentorkom. Ona se prva javila za komentar i priznala da možda ni sama nije svesna da je ona problem u Markovim aferama i vezama:

Marijana želi da se promeni, dosta radi na sebi. Mislila je da će to biti sa Jajušem, ali nije mogla zbog njega, pa je možda malo iz inata to sa Markom započela. A i on je realno sa njom, pa Sandra pa Rešićeva. Marko ima jedinu stabilnost sa mnom i to je normalno jer sam mu ja prijatelj. Njemu se jeste svidela Marijana najviše, ali nema nešto poverenja u nju zbog svega. Njemu će biti lakše kad ja odem, jer koliko god da nisam problem svima jesam. Čak i Marijani to malo smeta iako me poznaje. Marko je svestan svojih kvaliteta i svestan je kako izgleda i da bi napolju devojke ludele za njim a ne za Janjušem. Janjuš ovde ima ime ima priču, ali napolju bi bilo sve drugačije. Mislim da on nije zaljubljen u mene, jesam mu dragam ali verujte mi ima gard jer zna da sam zauzeta i to izuzetno poštuje. Mi jako lepo funkcionišemo ali to zadrugari drugačije vide, jer sam ja njemu neki oslonac ovde - govorila je Stanija.

Kao jedan od glavnih aktera aktuelnog "trougla", Filip Car nije ostao imun na sve što se dešava i priča po Beloj kući, pa je i on dao svoj komentar. Naime, Filipu je jedino bilo u glavi to da stvari ne idu onako kako on želi, odnosno da Dalila i dalje ne popušta i ne priznaje da se zaljubila u njega.

Meni je ovo smešno, ja sam se borio za milion stvari prošle godine. Meni je bilo krivo što neke stvari nisu onakve kao što sam ja očekivao. Ona ništa ne priča, i mene to živcira. Ona ništa ne govori za smmejanje sa mnom, komentarisanje. Ja ne želim da je izgubim, makar se samo družili. Ona je dobar paket, sve što se traži ima - rekao je Car.

Viktorija Mitrović saznala je da Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić imaju problem u vezi upravo zbog nje. Tačnije, Milica je Mensuru zamerila druženje sa Viki, što je Mitrovićevu razbesnelo i iznerviralo, pa je odmah reagovala:

Meni nije dobro, muka mi je od ljudi ovde. Muka mi je . Moram da kažem da si ti ljubomorna. Iskreno, i ja sam šokirana - poručila je Viki.

Nakon rasprave sa Viktorijom, Milica i Mensur su ušli u sukob i sa mnogim zadrugarima, koji su dali svoj "sud" na ovu temu, ali i temu samog njihovog odnosa.

Ja moram pitati Milicu, šta je razlog što je prekinula komunikaciju sa mnom - upitala je Lorna.

Kada je bila svađa vas dvoje, a Mensur i ja smo se posvađali zbog tebe - rekla je Milica

Njoj je smrdelo iz usta i ona je mene pljunula - rekla je Mima, pa je komentarisala kako je Milica ljubomorna na sve devojke koje su lešse od nje.

Stefan Mihić, čija je parola "Narod sve vidi", nije se libio da iznese svoje mišljenje na temu svakog klipa koji je sinoć bio prikazan u Beloj kući, pa je tako analizirao i Marijaninu relaciju sa Osmakčićem i Markom Janjuševićem Janjušem. Zonjićeva je i dalje poprilično neodlučna, pa noć provodi sa jednim, a dan sa drugim zadrugarom.

Ovo je klasična reakcija sujetnog muškarca. Nije bila iskrena sa vama uopšte. Moram reći, njoj se Marko jako dopada fizički, ali joj psihički ne odgovara uopšte. Sa Janjušem, sa druge strane ima tu dobru psihičku konekciju - rekao je Mihić.

Sandra Rešić i Stanija danima vode rat zbog Marka Osmakčića, a klip u kome Sandra huška Marijanu protiv njene prijateljice, Stanije, napravio je opštu pometnju, pa je čak i Sandrina drugarica, Jovana Tomić Matora, priznala kako to izgleda:

Ali, ženo, ti huškaš nju protiv mene - vikala je Stanija.

Stvarno izgleda tako - potvrdila je Matora.

Marijanu je zaboleo komentar da je Marko otišao gde je lakše - komentaisala je Sandra.

One su i naskon emisije nastavile raspravu i produbile sukob, pa stavile karte na sto. Sandra joj je zamerila sve reči koje je iznela na njen račun, dok je Stanija tvrdila da je pevačica zapravo ljubomorna na nju i da sujetu pokazuje u svakoj prilici.

Tokom ranih jutarnjih časova, kada su zadrugari već zaspali, a svetla se pogasila, Marijana i Osmakčić su završili pod pokrivačem, u akciji na kojoj je Marko danima insistirao. Prvo su razmenjivali nežnosti, a onda se pokrili preko glave, zbog čega se pretpostavlja da je pao i prvi njihov se*s.

U video - prilozima pogledajte detaljnije.

Zadruga 5 - Marijana i Marko završili ispod pokrivača - 15.10.2021. pic.twitter.com/oaLjra5kKc — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 15. октобар 2021.

Autor: M. I.