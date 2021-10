Siguran je u nju!

Na samom početku radio-emisije "Sprdnja" Stefan Karić je otkrio da je današnji domaćin samo on, jer se Marko Janjušević Janjuš ne oseća najbolje, ali da će se on truditi da sve to nadomesti:

Samo bih posvetio pesmu svojoj devojci, Jovani, koja mi nedostaje - rekao je on i posvetio pesmu "Nedostaješ".

Dejan Dragojević prvi je gostovao u današnjoj emisiji i komentarisao odnos njegove supruge, Dalile i Filipa Cara:

On je svestan kako njegove reči izlaze napolje, on posavetuje i sve, manevar klasičan, ja ne moram biti u izolaciji, da bih znao šta se dešava. On pusti ozbiljnog rovca i onda stane. Non-stop navodi i onda se povuku, Miki i on, a ona ostane kao što i jeste, ostane da se druži sa njima. Snimci su kisela voda, traži se od mene neka reakcija. Ona mu je direktne odgovore dala, a on se uvredio. Sam sebi stisnem stomak i želudac, rekao sam da počinju da me ne interesuju neke stvari. Ja mogu da je razumem, došla je ovde i nahvatale su je neke stvari, to se može i meni desiti, ja sam siguran u nju, vreme će pokazati kakva je ona. Ja sam svestan da ja gušim, jer sam nervozan i opterećan sam rijalitijem, ja davim, samo je iznerviram - komentarisao je Dejan.

Ja ti želim svu snagu, ipak ti je to žena, treba sve to izdržati - poručio mu je Stefan.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.