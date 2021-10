'Mlađi muškarci mi šalju fotografije, a ja uvek uradim istu stvar!' Nada Macura priznala da DOBIJA NEPRISTOJNE PONUDE, pa ovim iznenadila sve!

Obasipaju je porukama na društvenim mrežama!

Doktorka Nada Macura progovorila je o svom emotivnom životu i tom prilikom otkrila da je privlače pametni muškarci. Priznaje da ima udvarače, ali i da dobija nepristojne ponude.

Nada iza sebe ima jedan brak, koji nažalost nije uspeo:

- Taj brak je bio po svemu što sam očekivala od tog braka, to je bilo to. Međutim, svesni ste toga da život tazdvaja ljude. Kada nestane ljubavi, da je to to.

Udvaraju joj se mnogi na društvenim mrežama, prija joj to, ali ništa to ne shvata ozbiljno...

- Udvaraju se na društvenim mrežama, da, tačno je. Pa udvaraju se normalno, kome to ne prija, svakome. Mada ja društvene mreže ne smatram kao ozbiljnu stvar, nego više kao neko pismo bez adrese. Ko mi se svidi odgovorim, ko mi se ne svi ne odgovorim. Požele mi dobro jutro, požele mi dobar dan, pitaju me da li sam se naspavala, kad mogu da izađem. Uglavnom su mlađi muškarci u pitanju.

Priznaje da je dobijala i nepristojne ponude.

- Bilo je svakakvih ponuda i fotografija. Naravno blok uvek postoji - kaže ona jednoj emisiji.

Autor: Pink.rs