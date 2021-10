'PRIŽELJKUJEM TREĆE DETE, SLEDEĆE GODINE, AKO BOG DA!' Seka Aleksić drastično smršala, promenila fizuru, a evo šta kaže o JOŠ JEDNOJ BEBI! (FOTO)

Spremna za proširenje porodice!

Seka Aleksić sa svima je podelila detalje svog života, a o jednoj stvari vezanoj za njen izgled danima se priča. Ono što je svakako velika promena kod pevačice, jeste njena nova frizura.

- Ovo je starо-nova frizura, došlo mi je da se tako ošišam i zadovoljna sam. Kada sam odabrala ovaj stajling, shvatila sam da moram da promenim i frizuru.

Deluje da si baš smršala i dovela figuru do savršenstva?

- Ma kakvo savršenstvo! Smršala jesam, ali tek sam na putu do savršenstva (smeh).

Koliko si smršala?

- Deset kilograma. Ne mogu da kažem kako je moj recept za gubljenje kilograma to što trčim za decom, niti to što sam probušila kašiku, već to što sam se posvetila zdravoj ishrani. Ne izgladnjujem se, ne držim dijete, već se samo kvalitetno hranim i vodim računa. U jednom trenutku sam preterala sa kilažom jer obožavam da spremam, kao i svaka prava domaćica, pa sam tako po ceo dan kuvala, mesila hleb. Onda, s druge strane taman smršam, onda ostanem trudna, onda kada se porodim, počnem da jedem i tako ukrug...

Znači, sad kad si smršala i vodiš računa o ishrani na redu je još jedno dete?

- Ko zna, ja priželjkujem! Znate da je kod mene vantelesna oplodnja i da to mora temeljno da se isplanira, ali videćemo sledeće godine, ako Bog da. Ja želim još dece, troje najmanje.

Imaš dosta garderobe, šta radiš sa njom, poklanjaš ili...?

- Naravno da poklanjam. Sve što obučem jednom, dva ili tri puta, poklonim. Imam puno rođaka, prijateljica... Bez veze je gomilati i čuvati stvari. Vi ne znate koja je to radost kada im kažem: Dolazite kod mene da birate garderobu. To radim od srca i drago mi je da mogu da ih usrećim.

Napravila si pravi raj u dvorištu. Da li imaš vremena da uživaš u njemu?

- I zimi i leti je raj, samo u drugim bojama. Meni nije važno da li sam u Pazovi ili u Negotinu kod Veljkovih roditelja. Volim da sam u krugu porodice, svejedno da li uže ili šire.

Da li kalkulišeš kada izdaješ nove pesme, snimaš spotove, izbacuješ albume?

- Ništa ne kalkulišem, niti ja to znam. Ne vodim finansije, njih vodi moj muž. Kad bih ja vodila finansije, odavno bih propala. Naravno, dogovaramo se oko svega i komuniciramo, ali on vodi sve oko tog dela posla.

Da li piješ kafu sa komšijama?

- Naravno da pijem kafu sa komšijama, najviše sa majkom Jakijevog druga, ali sam sa svim susedima u dobrim odnosima. U Pazovi su ljudi srčani i divni.

Da li te komšije često ispituju o kolegama, o situaciji na estradi?

- Niko me nikada ništa ne pita o poznatima. Nikada ljudi ne pitaju, verujte mi, nikada me nisu pitali ni za jednog kolegu. Mi pričamo o emisiji koju ja vodim, njih to zanima, kako da kuvaju, da im dam neke recepte, ali ih estrada ne zanima.

Autor: M. K.