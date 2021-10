KENAN FIZIČKI NASRNUO NA RIALDU?! Drama se odigrala u kolima, pevačica u suzama URLALA na bivšeg dečka?! ŠOK!

Neočekivani obrt!

Maneken Kenan Tahirović navodno je fizički je nasrnuo na svoju bivšu devojku, pevačicu Rialdu Karahasanović, i to pred nekoliko očevidaca.

Naime, kako tvrdi izvor, njih dvoje su bili u automobilu koji je bio parkiran ispred jedne zgrade, a po njihovoj gestikulaciji jasno se videlo da vode žustru raspravu. U jednom trenutku, Tahirović je navodno udario Rialdu, nakon čega je nastala prava drama.

- Video sam da je uplakana i, iskren da budem, tek onda sam primetio da pored nje u kolima sedi onaj dečko iz Sarajeva sa kojim je bila u vezi dok su boravili u rijalitiju - kaže izvor koji se zatekao na licu mesta i dodaje:

- Čuo sam nju kako viče na njega, kao da se pravdala, a onda je i on povisio ton. U tom trenutku sam ugledao kako njegova ruka ide u pravcu njenog tela i jasno sam primetio da je došlo do fizičkog kontakta. Devojka je samo zanemela, a posle deset sekundi on je izašao iz automobila.

S druge strane, izvor blizak manekenu iz Sarajeva otkrio je da je on nakon raskida sa pevačicom želeo da ponovo bude s njom, da je ona bila spremna da pruži ruku pomirenja, ali zbog svega što se desilo, među njima je definitivno kraj.

- Kenan je došao u Beograd da bi se video s Rialdom i da izglade odnose. Koliko znam, bio je u Srbiji nekoliko dana jer je želeo da pruži još jednu šansu njihovoj vezi - rekao je izvor blizak manekenu.

