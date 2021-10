O ovoj temi ima jasan stav!

Aktuelna učesnica “Zadruge 5” Milica Veselinović svojim ponašanjem ne ostavlja ljude ravnodušnima. Njena ljubavna veza sa Mensurom Ajdarpašićem potresa čitav Balkan, jer Milica ima svega 17 godina.

Iako je pri ulasku u rijaliti rekla da neće imati intimne odnose pred kamerama i da želi ženski rod da predstavi u boljem svetlu, ona se upustila u strasnu romansu. Njeni cimeri u Šimanovcima uveliko sumnjaju da je trudna, nakon što je imala intimne odnose sa Mensurom, a majka Ana nije zabrinuta.

- Još se ništa konačno ne zna. Niko ne objavljuje rezultate. Ako bude trudna, bože moj, šta ćemo sad? Je l' treba da uništim život svom detetu? Ona uvek ima svoju kuću. I da je ostavi Mensur, ona ima gde da se vrati. Ne mogu ja da sudim njima i u takvim situacijama. Možda je njemu drago ako Milica ostane trudna. Nije ni prva, ni poslednja koja to čini. Bilo bi lepo da sačuvaju svoju ljubav – poručuje Ana i dodaje:

- Mensur je izbor moje ćerke. Ne mogu ja da se mešam u njen izbor. Ako je njoj dobar, meni je još bolji. Bitno je da su oni srećni i da jedno drugome odgovaraju. Takve situacije su nepredvidive i niko ne može da zna da li će oni ostati u vezi ili neće – smatra Miličina majka koja pokušava da ne čita komentare ljudi na društvenim mrežama, jer su uglavnom negativni i ružni kada je reč o njenoj ćerki.

- Komentari su strašni, ali ja ne obraćam pažnju na to. Kada bih obraćala pažnju na to, ko zna gde bih bila. Ako je moje dete srećno, ja sam još srećnija. Ni pod kakvim pritiskom nije ušla u rijaliti, to je bila njena želja. Nije ni prva, ni poslednja kojoj se desila ljubav u „Zadruzi“. Sve se to u privatnim životima dešava, samo što ne postoje kamere kao u rijalitiju – poručuje Ana u jednoj emisiji, ali priznaje:

- Nisam je podržala da uđe u „Zadrugu“. Muž je pustio i on je bio za to. Rekao je da treba da je pustimo da uđe u rijaliti, jer ona voli sve što ima veze sa medijima i kamerama. Voli jednostavno takav život. Šta da vam kažem? Možda smo pogrešili, možda i nismo, ali vreme ne može da se vrati.

Ana ističe da meštani imaju različito mišljenje o ponašanju njene ćerke u okviru rijalitija.

- Komentari meštana su različiti. Ima dosta njih koji je podržavaju, ali i koji misle loše o njoj i njenim postpucima. Neću da razmišljam o tome i da se opterećujem takvim stvarima. To je moja ćerka i ne mogu ja nju da menjam - kaže majka Veselinovićeve.

