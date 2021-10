Miodrag je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa svojom suprugom, a uz nju je napisao i poduži tekst pun ljubavi.

Glumački par Miodrag Dragičević i Olivera Olja Bacić, koja je u drugom stanju, venčali su se u 16. oktobra u Beogradu, a sada je glumac svojoj izabranici posvetio emotivnu poruku. Naime, Miodrag je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa svojom suprugom, a uz nju je napisao i poduži tekst pun ljubavi.

- Hej, Oljka, ovo pišem nama. Da budemo snažni, da sve što nije lepo, a na šta naiđemo kroz život preskočimo (prvo ti na moje krke), pa ja svoj odraz koji je ostao od basketa, da sve negativno što pokuša da se zakači na naše pozitivno samo sklizne i ostane za nama i da se tome smejemo, da čuvamo jedno drugo kao što smo i do sada, budemo podrška jedno drugom, budemo saputnici koji putuju kroz život sa samopuzdanjem, srećni, zadovoljni, nasmejani, vedrog duha, misli, da se volimo i guramo jedno drugo napred, kad god je to potrebno. Ništa nije jače od nas samih - napisao je on i dodao:

- Hej Oljka... Od danas smo još jači tim. Tim koji pobeđuje, a i ako dođe nekad do poteškoća, zajedničkim dogovorom tražimo tajmaut i napravimo strategiju koja je dobtina kombinacija. Volim te beskrajno. I kao što kaže Gile, idemo dalje.

Podsetimo, Olivera je u osmom mesecu trudnoće i oni čekaju svoje dete, a za sada nisu u javnosti otkrivali pol bebe.

Glumački par se upoznao tokom snimanja serije "Žigosani u reketu", gde Miodrag tumači ulogu košarkaša Luke, a Olivera novinarke Tatjane, a malo je trebalo da shvate da ih osim glume privlače i ljubav prema prirodi, životinjama i mnogo čemu drugom.

