'NAPRAVIĆEMO OGROMNO VESELJE' Zlata SINU i RODIĆKI pravi svadbu za pamćenje, a on više ne radi za 30.000, već se POŠTENO OPARIO! Otkrila CIFRU!

Biće veselo!

Zlati Petrović ispuniće se želja da joj najstarija sestra Rodić, Nataša, postane snajka.

“Nataša je sjajna devojka. Vredna, radna, poštena. Ona i Jovan se viđaju, druže se. Sad, meni je glupo da zapitkujem šta se dešava. Ako mene pitate, ja bih bila najsrećnija da mi Nataša bude snajka. Devojka za primer. Odlično je poznajem, često se srećemo i kod moje Goce, sedimo, družimo se. I sa roditeljima sam joj jako dobra, imaju radnju kod mene u kraju. Porodica za primer. Ako dođe do toga, naravno da ćemo napraviti ogromno veselje. Na toliko svadbi sam bila i privatno i radno, pa red je i ja da napravim jednu za pamćenje, ne ženi se sin svaki dan. Ja Rodiće već doživljavam kao familiju preko moje Goce. Inače, ludo vreme je došlo. Gleda se sad samo materijalno, ko koliko ima, i ako to ne pokažeš, nisi in. Moj Jovan sam živi, sam je kupio kola. Pišu da radi za 30.000. Važno je da se radi kolika god da je plata, ali reći ću da je hiljadarka. Postao je zamenik šefa, posvećen je poslu, studira, a kad odluči da se ženi, od Peje i mene imaće svu pomoć", rekla je Zlata.

Autor: M.M.