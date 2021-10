'OD HONORARA SAM VRATILA DUG KAMATAŠIMA!' Rialda razvezala jezik o BIVŠEM MUŽU i ILEGALNIM poslovima, pa šokirala priznanjem!

Ovo je bio njen motiv ulaska u rijaliti!

Pevačica i bivša zadrugarka, Rialda Karahasanović, koja se nedavno našla u žiži javnosti zbog bivšeg dečka Kenana Tahirovića, otkrila je da se nakon razvoda našla u teškoj situaciji i da je pozajmila novac od kamataša.

– Nakon svega što mi se desilo fokusirala sam se na posao, odlučila sam da se bavim sobom – rekla je Rialda i osvrnula se na siromaštvo koje ju je zadesilo nakon razvoda od bivšeg muža Alije Lokvančića.

– U medijima se pojavio stari status mog bivšeg muža u kome on govori o novcu koji je ulagao u mene. On je to rekao u žaru svađe pre pet godina, kada smo se razvodili – rekla je Rilda i istakla da za kriminalne radnje svog supruga nije znala sve do njegovog hapšenja.

– Za optužbe da je makro i te ilegalne poslove saznala sam tek kada je Alija bio uhapšen. Ja sam ostala uz njega do trenutka dok nije izašao iz pritvora, čak smo se čuli sve dok nije završio celokupnu priču sa suđenjem – rekla je pevačica i dodala da joj novac u vezi nije bitan što je “dokazala kada je sa bivšim mužem ostavila i njegovo bogatstvo”.

– Ja sam sav taj novac i način života ostavila i otišla iz kuće sa 50 maraka, odnosno 25 evra. Sve što sam danas, sama sam napravila. Naravno, pomogli su mi prijatelji i saradnici i hvala im na tome. Za ovih pet godina otkako sam se razvela bila sam u teškim situacijama, kasnila sam s plaćanjem kirije, gasili su mi Internet, bila sam u dugovima, pozajmljivala sam pare od kamataša, ali sam se izdigla iz svega – priznala je Rialda i otkrila da je od honorara vratila dug kamatašima.

– Od Zadruge sam vratila sve dugove kamatašima. To je i bio jedan od motiva za učešće u rjalitiju.

