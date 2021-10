'IMAO JE S*KS U KABINI U KOJOJ SAM JE POSLE TUŠIRALA' Kija pričala o Dalili i Dejanu, pa ponovo prozvala Slobu

I ona je dala svoj sud!

Udarna tema u "Zadruzi" jeste krah braka Dalile i Dejana Dragojevića, ali i njen odnos sa Filipom Carem. Čitav Balkan pomno prati dešavanja u "Zadruzi", a u sve je upućena i prva pobednica rijalitija Kija Kockar, koja ne podržava stav zadrugara - da je razvod normalna stvar.

- Ko je prošao bilo kroz raskid ili razvod, zna koliko to boli, pogotovo kad se oprastaš od nekog koga voliš najviše na svetu. Zato mi se prevrne želudac kad neko kaže: „Pa dobro, svi se razvode, to je normalno“. Ne, nije - kaže Kija, a na konstataciju da je i sama, kao i Dejan, doživela da se njen muž u istoj kući grli sa drugom osobom. Koliko ti je to vratilo loše uspomene?

Moj bivši muž je imao s*ks na metar od mene u sobi gde smo nas 30 spavali i u WC kabini gde sam ja posle išla da se tuširam, ali i po kokošinjcu, dobro da tu nisam zalazila. Dejanu je zasad OK, ako već upoređujemo. Ali i to je davno iza mene i nisu to moja dela da se njima ponosim ili da ih se stidim, tako da ne moram u detalje. Uostalom, napisala sam sve u mojoj knjizi. Najružnije stvari su se desile tek posle. Možda ćete čitati u drugoj knjizi.

Autor: pink.rs