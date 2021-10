OVAKO SE MISICA PERE OD SRAMNOG POSTUPKA, KOJI JE UZBRURKAO JAVNOST: Valentina tvrdi da joj je sve NAMEŠTENO I DA JE UPALA U ZAMKU! (FOTO)

Tvrdi da je sve bilo smišljeno!

Valentina Petrović, srpska Mis Interkontinental, koja je u žižu javnost došla nakon što su se na društvenim mrežama pojavile fotografije kako sa prestavnicama Albanije i tzv. Kosova i Crne Gore pozira uz dvoglavog orla sada se oglasila.

Naime, Valentina sada pokušava da se opere nakon skandaloznog snimka, te je navela da su predstavnice Albanije i tzv. Kosova, Frontina Gaši i Besa Ćitaku, sve vreme bile uporne u nameri da se druže s njom, te da je ona to prihvatila uprkos upozorenjima.

- Želim da se javno izvinim zbog svojih nepromišljenih postupaka svom narodu i svojoj državi. Kada smo došli ovde, predstavnice Kosova i Albanije su imale poglede usmerene ka meni koji nisu bili prijatni. One su konstantno želele da budu u mom društvu, da se druže sa mnom, a kako sam ja odgajana da nemam predrasude, prihvatila sam njihovo društvo - počela je Valentina i dodala:

- Svi su mi govorili da se čuvam i da povedem računa, ali uplela sam se u njihovu igru i takozvanu divnu energiju, prijateljsku nastrojensost i zaboravila sam šta su mi svi govorili. Sada sam sigurna da je to bila zamka i da je to smišljeno. Kada su osvanule naše slike sa tri prsta, one su me blokirale, ugašen mi je Instagram profil, a one su stalno objavljivale naše slike sa dvoglavim orlom da ispadne da smo se samo tako slikale. Proživljavam pakao, prete mi. Bajka koju sam živela postala je katastrofa - kazala je Petrovićeva.

Autor: M.K.