Anastasija Ražnatović otkrila detalje zajedničkog života sa Đorđem Kuljićem u njihovom novom stanu, pa progovorila o SVADBI: Biće ČAROBNO! (VIDEO)

Pevačica Anastasija Ražnatović zajedno sa dečkom Đorđem Kuljićem kupila je stan na Dorćolu, a sada je pred premijernim kamerama otkrila da li imaju u planu i da se venčaju, te da li mašta o tom velikom danu.

- Stvarno uživamo, super nam je. Nemam potrebu da sada nešto ozvaničavam papirom. Jednostavno, ako nam je lepo ovako, nema potrebe da bilo šta ozvaničavamo. Super nam je sada kako jeste i to je to. Kao i svaka devojčica, naravno da sam maštala o tome kako će da izgleda moja venčanica, kako će taj ceo dan da prođe, ko će da mi bude suprug i tako dalje... Ali ovako što sam više starija, znam da će sve to doći jednog dana i uopšte ne žurim, sve u svoje vreme i sigurna sam da će sve to kada bude došlo biti čarobno - rekla je Anastasija u emisiji ''Premijera''.

