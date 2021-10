Nikako da uplove u mirnu luku!

Kao i svakog petka, sinoć su u "Zadruzi" održane nominacije. Voditelj Milan Milošević je ušao u Belu kuću, a zadrugari su birali između Dalile Dragojević i Filipa Cara, potrčaka koje je odabrao vođa Sandi Kojić (koji je ujedno i prvi nominovani takmičar za izbacivanje ove nedelje, kako je kažnjen zbog agresivnog ponašanja).

Dejanovo izlaganje je iznerviralo Dalilu.

Što se tiče Dalile, to je najlepša laž i najgora istina. Mislim da kad nešto najvrednije izađe iz muzeja, ljudi hoće da pogledaju i pipnu...Ona je bila moj anikvitet koji se umrljao. Što se tiče Filipa neću da komentarišem. Šaljem Filipa - rekao je Dejan.

Ne mogu da slušam poezije, bajke, priče, poređenje... Preguraću ovo, vratiću se sutra u normalu. Mogu mnogo više, sposobna sam. Svako ima te momente... Neka se niko ne ustručava da me pošalje u izolaciju. Čula sam da je oko mene večeras bio teatar, kao i sinoć. To sažaljevanje i moralisanje... Poezije me ne zanimaju, samo direktne stvari, niti poređenje sa muzejima i trofejima. Drago mi je da sam trofej, što nisam medalja - dodala je Dalila.

Pre nego što je Miki Đuričić poslao Dalilu u izolaciju, a sačuvao Cara, naglasio je da Dejan ima pravo da radi šta hoće i priča šta hoće, jer je on povređena stranka u ovom odnosu. Takođe je istakao da je to trenutna situacija i da će on naći svoju sreću, a da će vreme pokazati da će najviše patiti Dalila, jer će joj uvek ostati epitet preljubnice. Miki je takođe istakaod a ne želi više da sluša i da se meša u svađe Dalile i Cara, jer smatra da je dovoljno sebe dao savetujući ih, kao i da oni bespotrebno zbog sitnica prave svađe.

Izlaganje koje je dosta potreslo Dalilu bilo je ono koje je imao Stefan Karić.

Ona i ja smo se družili, a jedina je osoba za koju ne znam šta mi misli. Ja ne mogu da je provali, stalno me komentariše. Čim je moja tema, ona je tu da komentariše i da me čačka. Ne znam zbog čega, ali ima taj bes i tu netrepeljivost prema meni, a to mi nije jasno. Ona omalovažava sve ljude ovde koji ćute, govori da su debili, a sve ih komentariše ona. Ona je prodavala nama laćan moral, i tu lažnu ljubav, a svi smo videli šta je uradila svom mužu. Glumila je da je podla, zla. a ljudi su danas skočili da joj pomognu. Dejan je opet od sebe napravio krivca, spuštaš sebe, a ne treba to da radiš. Ono kako si danas rekao, to je Dalilin šah mat. Ne krivi sebe Dejane, ona je sebe lagala, glumila je da je nešto što nije. Nije dobar čovek, ali ću je poštovati jer je Filipova devojka. Ona je napadala mog oca, pa Dejana napadala da je bio prisan sa Stanijom. Jednostavno mislim da je ona sve to namerno radila. Kako neko može nju da hvali, a uradila je tako nešto. Đedović je u pravu, Dejan je mnogo bolji od kako nije sa njom. Dalila je Filipova karma za sve one devojke koje je povredio, i ona će mu doći glave. Ja o njemu imam lepo mišljenje, ali eto desilo mu se ovo što nije trebalo. Šaljem Dalilu naravno - rekao je Karić.

Mensur Ajdarpašić je istakao da nikad se bi ne bi dozvolio da se nađe u Carevoj situaciju, a Dalilu je prekorio što je u odnos ušla brzo, kao i to što je ostavila stabilnijeg čoveka. Sačuvao ju je, ali je i prokomentarisao da smatra da ona nije srećna i da ne vidi budućnost sa Carem.

Kako je istakla, Miljana Kulić je sa zadovoljstvom nominovala Dalilu, osvrnuvši se na svoj nervni slom koji je doživela juče kad je Dejan sasuo Dalili sve u lice. Matora je, kao i poslednjih par dana, podržala svoju drugaricu Dalilu.

U ovoj situaciji koji se nalzi, ja sam Dalila, Dalila sam ja, Dejan je neko ko je bio moja žena. Uopšte mi nije žao što sam doživao nešto loše, jer sam doživao sve. Potez nije dobar, nije dobra situacija. Nemam pravo bilo kome da kažem... Ja sam svoje posledice platio, debelo... Brakom sam platio, ženom, koju jedu poruku nisam našao. Imamo odnos gde dosta puta vidim da bi on (Car) voleo da provodi vreme sa mnom. Sa Dalilom nisam imao mnogo svađa, kad sam bio u situaciji, ona je isto komentarisala, par puta me je napala i imali smo velike svađe. Ja kad njega vidim, vidim nekog drugom, ja sam mu oprostio... Takav sam. Ja Dejana i Dalilu nikad nisam komentarisao. Meni je Dejan iz čista mira rekao, nikad ga nisam spomenuo i ogovarao. Dejan je navikao da bude komentator, koji će sve da reže. Neću da morališem... Koliko god da je rijaliti, pratiće ceo život. dalili zameram stvari koje joj zamera i Filip. Nikad ne treba napasti Dejana, treba da spusti glavu. Šta god da Dejan kaže u ovoj situaciji, on čovek nije napravio nijednu grešku, ne treba nikad da ga napadne. Prošli put sam ostavio Filipa, ja ću ga i ovaj put sačuvati, najvećim delom zbog majke Milice - pričao je Janjuš.

Dejan je u jednom trenutku napustio emisiju, a Lepi Mića je pošao sa njim da ga posavetuje. Dragojević je priznao da mu je svakog dana sve lakše, ali da neće iznositi šta zaista misli o odnosu Dalile i Cara zbog sebe.

Taru Simov je totalno poremetio odnos Dalile i Cara, jer se prisetila svoje veze sa Nenadom Aleksićem Ša. Ona je istakla da se pokajala što je ušla u odnos sa Ša, koga, kako kaže, nije ni volela približno kao Mateju Matijevića, te istakla da sav haos od prošle sezone nije bio vredan. Marko Đedović ju je napao da se sada "pere" od tog odnosa i da nije iskrena kada kaže da se kaje.

Posebno emotivno izlaganje imala je Sandra Rešić.

Ja sam razmišljala šta da kažem i kako...Trudiću se da Dejana izbacim iz komplet nominacije, mislim da od mene to zaslužuje. Što se tiče Dalike od početka smo se skontale, znam ja dobro kad ona da malo gas i kakva je žena, na koji način živi. Desila se nominacija pre tri nedelje, kad sam iz svog osećaja ostavila Cara, a poslala nju... Ona mi je to strašno zamerila. Nisam joj specijalno uzela za zlo. Vratila sam se korak unazad, ne zbog osude, neću da dozvolim sebi ono što mi se desilo sinoć. Niko me nije optužio za goru stvar, nego Dalila. Oprostila sam i ne zanima me šta će ko da kaže... Poverila me je jako i niko me u rijalitiju nikje tako povredio, a znama sam da je stvar koju ona ne misli. UIdaljile smo se od zadatka i sve. Sa Dejanom sam po ceo dan, više sam kao majka, nego sestra. Više sam dosadna sama sebi. Nije prigladno i realno i ne mogu zbog svog karaktera i pristrasnosti, ne mogu kao Đedović da radim to objektivno. Sa Dejanom sam po ceo dan i ne mogu da odem kod Dalile u izolaciju. Kad nešto razumem, nemoj da mešate sa podržavanjem i osuđivanjem. Dalila, mislim da si dosta jaka žena...Mislim da ćeš ti biti neko ko će sav teretet da ponese na sebi. Rekla sam sinoć Filipu da ne bude pi*ka, nego ko će posle svega da beži. Treba da stane uz tebe, nego ako ti treba da kreneš napred, da ide ispred tebe. Čak i kad nema razumevanja, mora da se ponaša kao da ima. Koliko god da je loše i da ste za*rali, takve je situaicja kakva jeste. Imaj mu*a stani iza nje, ona će podneti najteži teret. Zbog svega što znam da Filip jeste, neosporno je da je dobar, nesebičan, ne interesuje ga ni svoje, ni tuđe. Zbog svega smo spuštali loptu i na kraju se nasmejemo. Naš odnos da je najbolji, nije, da je najgori, nije. Možda sam nekom zabola nož u leđa, Filipu Caru sigureno nisam. Povredila me je i jedna i druga strana, imam razumevanje. prešla sam i preći ću, ne zanima me ko će šta reći. Ne plačem zbog Dalile, danas sam loše. Mislim da sam ovu sezonu krenukla čistog obraza, da nisam nikog povredila. da je ovo uradila iz hira ili besa prva bih joj rekla sram te bilo. Mislim da se ponaša arogatno da bi zadržala svoj stav. Povredili su me i jedan i drugi, a nisu imali razloga. Ovog puta ostavljam Dalilu, šaljem Filipa - pričala je Rešićeva.

Lepi Mića je očitao bukvicu Dalili i Caru, nju sačuvao, pa poručio Dejanu da je tu za njega u ovoj teškoj situaciji.

Mislim da u nekim stvarima Car ima duple standarde. On je neko ko je bio svestan stvari koje je radio u životu, rekao je da u sve ulazi svesno i od srca. Uvek sam imao svađe sa njim, jer je lagao za svoje emotivne veze. Nije ni malo naivan i neko ko ne zna šta radi. Možda nije toliko inteligentan da shvati odgovornost stvari koje radi. Filip ne bi bio to što jeste da nije sa suprotne strane dobijao to što jeste. On uvek krene kad dobije povratnu, do tad vreba i baca udicu. Da li verujem da će biti večna ljubav? Ne verujem. Mina mu je bila najvernija, Maja mu je bila bitna... Prema Sandri je pokazaivao da je čestita... Dobro zabavljanje nije garancija za dobar brak. Priča ljube se čestri sata, neviđanja drama... Gde je bio Dejan? Što se tiče Dalile, ona zna da je meni draga devojka, žena. Mi se svđamo uvek, ali nema uvreda. Ona je meni jednim potezom pre tri godine pokazala koliko me poštuje, a bila je grdo izvređana. Ja nemam pravo da joj kažem bilo šta o njenom životu, to može da kaže Dejan. Po meni to ne valjda. Ono što je Dalila uradila, mislim da je uradila lošu stvar. Biće na njoj zvono, ona dobro zna. Ona dobro zna šta joj babo misli. Dejanov govor je nju poogodio. Želim ti svu sreću ovoga sveta. Ovo je za men epostala bolna tema, ne znam gde da pođem, koga da tešim. Radi šta hoćeš, ovo što radiš je loše, zato što si ti žensko. Dejane, primi ovo da je realnost, a ti Care, ako je voliš nemoj da skače Matora, ona je tvoj izbor. Ima kao lav da se boriš, da je najgora, izabrao si je - pričao je Lepi Mića.

Za vreme pauze za reklame došlo je do sukoba između Dalile i Cara. On joj je zamerio što ponovo odgovara Dejanu, ali i što plače na komentare pojedinih zadrugara koji se osvrću na njen brak, dok je ona njemu što je tražio i uzeo žvaku od Ane Spasojević.

Drama se nastavila i njih dvoje nisu uspeli da nađu zajednički jezik neko vreme, ali su na kraju uspeli.

Dogovorili su se da će poštovati jedno drugo više i da moraju da prihvate da su u teškoj situaciji, te da se oboje menjaju i da moraju da budu strpljiviji.

Dalila i Car su potom objasnili Ani zbog čega je došlo do sukoba, te da to nema veze sa njom, već sa njihovim, kako su reli, bolesnim odnosom.

Zadrugari su posmatrali svađu Dalile i Cara i njihova ljubomorisanja, a Dejan je samo kratko prokomentarisao da ga je sramota.

Sandra Čaprić se suočila sa Dalilom i Carem za vreme nominacija, te im je u lice sasula sve što im zamera, naročito ranije napade na nju. Dragojevićka je priznala da je pogrešila što ju je povezivala sa Dejanom, pa joj se izvinila, a pevačica je prihvatila izvinjenje.

Irma Sejranić je, sa druge strane, ušla u sukob sa Čaprićevom, podržala vezu Dalile i Dejana, rekla pevačici da ima malograđansko razmišljanje, a onda oplela po Dejanu, kog je nazvala manipulatorom.

Zadrugari su nastavili da iznose mišljenja o Dalili i Caru, te na kraju odlučili da Dragojevićka bude nominovana. Došlo je vreme da se sazna koga je publika nominovala. Milan je podigao nekoliko takmičara, pa na kraju saopštio da će se za opstanak sa Dalilom i Sandijem boriti Vanja Rašova.

Nakon nominacija, Dalila je saopštila Caru da će, ako se vrati u Belu kuću, spavati sa njim u krevetu koji je delila sa Dejanom, što je kasnije i svom suprugu predočila.

Dejan nije želeo da se svađa, pa je pristao da izađe iz kreveta.

Iako je to strogo zabranjeno za osobe koje nisu nominovane, Car je otišao do izolacije, gde je više puta razmenjivao strasti sa Dalilom, a u jednom trenutku je izgledalo kao da ga je ona zadoljila tako što je gurnula ruku u njegove gaće, koje je on odmah prekrio kad je shvatio da se vide.

Zadruga 5 - Dalila ručno zadovoljava Cara?! - 30.10.2021. pic.twitter.com/o6BBYfHNDb — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 30. октобар 2021.

Sreća nije dugo trajala i nastala je prava drama. Car je počeo da ispituje Dalilu kako bi se ponašala kada bi oni raskinuli, pa rekao da je vidi sa Đoletom Kraljem i Sandijem Kojićem, zbog čega je ona pobesnela. Car se uporno pravdao da se šalio, ali je ona počela da ga psuje i isteruje iz izolacije.

Dalila je na kraju napustila izolaciju i otišla u dvorište da spava, a Car ju je preklinjao da se vrati, što ona nije htela da uradi sve dok on ne izađe. On je pokupio svoju posteljinu, ali ona i dalje nije želela da se vrati. Na kraju se vratila, tek pošto se on uspavao.

