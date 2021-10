'PITAJTE GA ŠTO NEMA INSTAGRAM!' Natalija Trik FX ne može da obuzda LJUBOMORU! Požalila se javno: Uvek je bio OPASAN!

Odlučila se na drastičan korak!

Natalija i Sani Ibraimov, članovi sastava "Trik FX", važe za jedan od najskladnijih estradnih bračnih parova, ali čak ni oni, kako sami priznaju, nisu imuni na ljubomoru. Pevačica je odmah prokomentarisala kako je fina i samo vidi svog supruga.

- Ja sam, bre, fina žena. Kao tele samo vidim Sanija, a on je opasan. Voli da čeprka. Pitajte ga što nema Instagram. Nema! Ukinuli smo to. Posle će da kažu za mene kakva sam veštica. Ima TikTok, pa mu tamo pišite. Opasan je on bio uvek. Ribe su ga jurile, a kako i ne bi kad je lep i zgodan muškarac, a pritom voli da je u centru pažnje - ispričala je Natalija pred kamerama emisije "Premijera", što je Sani ispratio rečima:

- Nisam nešto primetio da tebe ne gledaju i muškarci i žene na nastupima.

- Kad smo bili mlađi, prosto mi nisu dali da dišem - nadovezala se Ibraimova uz osmeh, a kad je njen suprug pošao da kaže da su bili "neiskusni klinci" i da ispriča neku anegdotu vezanu za to, pevačica mu je samo strogo, ali ipak nasmejano, poručila:

- Ćuti, bre!

Autor: M.K.