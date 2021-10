Nije imao snage da završi intervju, emocije ga savladale!

Krah braka Dalile i Dejana Dragojevića goruća je tema u Beloj kući, ali i medijima, a sada je David Dragojević za Pink.rs u video-intervjuu analizirao najsvežija dešavanja na relaciji svog brata i snaje.

Naime, na početku razgovora, David se osvrnuo na Dejanove sumnje da ga Dalila nikad nije ni volela, o čemu je sinoć pričao za crnim stolom.

- Nismo mi njemu pokušavali da objasnimo da ona njega ne voli, već smo kao porodica gledali da mu skrenemo pažnju za te neke stvari koje je Dalila radila lukavo i perfidno kod nas kući. Mi Dejana kao porodica nikada nismo odvlačili od nje, niti mu se bilo ko mešao u njegovu vezu i brak. Nadam se da je istinski shvatio da ga nije volela, jer ako je ona rekla da je on nju četiri godine gušio i da su živeli kako baba i deda, onda je ona sve radila iz inata, bila je sa Dejanom iz inata drugima da bi neko patio i da bi ga odvukla od porodice. Pravda je kao kornjača, a kida kao lav. Drago mi je što sada svi u suštini mogu da vide ko je Dalila Mujić - rekao je David za Pink.rs i dodao:

- Dalila Mujić je devojka koja nije htela ništa da pije, a sada gledamo kako se okrenula alkoholu, pije, hoće da izlazi, da ne zna sa kim će da završi , ne zna s kim će da završi u stanu, ko su ti ljudi... Znači željna je svega, pokazuje da je u sebi sve to već imala, nego iz inata prema nama, jer je jedino nama terala inat, odvela je Dejana pred oltar, a da mi to nismo ni znali... - kaže nam Dragojević, a na pitanje da prokomentariše izjavu Daliline drugarice da ju je Dejan tokom njihovog braka psihički ubijao rekao je sledeće:

- Da li vam Dejan izgleda kao osoba koja bi mogla da uništava psihički nekog ko je nestabilan? Ta priča ne pije vodu, to da je on nju gušio i maltretirao. Dalila je sve lukavo i perfidno radila da bi se došlo do ovog trenutka da ona ima pokriće da ispadne jadna žrtva, ali ni to ne pije vodu. Dejan je pokazao da nije ljubomoran, ni sujetan. On je moj brat i nama to nije u krvi - rekao je David, a na pitanje da li strahuje za Dejanovo zdravlje, budući da je smršao 15 kilograma i žalio se da mu opada kosa od stresa, rekao je:

- Da, plašim se za njegovo zdravstveno stanje, nadam se da će sve biti dobro, ja ne znam šta da kažem, jako mi je teško... Nadam se da se Dejan neće razboleti i da će sve biti dobro i da će izaći normalan, ne mogu više da pričam... - rekao je David, dok se gušio u suzama - jedva je izustio Dragojević, a intervju sa njim smo ovde završili, budući da nije bio u stanju da nastavi da govori o ovim, za njega, vrlo bolnim temama.

Detaljnije u nastavku:

Autor: M.K.