Skandal!

Nakon što je u javnosti kao bomba odjeknula vest da su Soraja Vučelić i njen dečko izbačeni iz jednog makedonskog lokala u Skoplju, isplivali su i snimci i fotografije sa lica mesta koje dokazuju da su informacije bile tačne.

Naime, Vučelićeva se našla u lokalu zajedno sa svojim parnerom, kada je došlo do neprijante situacije između njih i vlasnika kafane. On je prišao kako bi ih pozdravio jer su po prvi put u njegov objektu, međutim to se nije dopalo Sorajinom partneru, pa ga je oterao od svog stola. Vlasniku se to nije dopalo, ali se ćutke udaljio. Ipak, malo posle njegovog odlaska, konobar je prišao paru i zamolio ih da napuste lokal, ali i da plate račun za ono što su popili.

Soraja je, kako komentarišu očevici, krenula da glumi zvezdu, te je odbila da plati račun. Ipak, njen partner je izvadio pare i sve platio, a zatim u pratnji obebeđenja ispraćen iz lokala.

Iako je muzika bila glasna, na videu se jasno čuje kako gosti koji su bili svedoci ove neprijatne situacije dobacuju starleti, pa čak i vikali na nju: "Ajde, izlazi! Izlazi, bre!" Međutim, ona se nije obazirala na to, te je obukla svoju bundu i ljutito izašla s dečkom. Par je zatim seo su u skupoceni džip i odezli se u nepoznatom pravcu.

