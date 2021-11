PRVA LAĆINA ISPOVEST NAKON MARININE SMRTI! Cela estrada strahuje, a evo šta je sve otkrio o majčinim poslednjim danima: Osećali smo da je KRAJ blizu!

Kao što je i obećao, Milan Laća Radulović progovorio je nakon što je prošlo 40 dana od smrti njegove majke, poznatog tekstopisca Marine Tucaković.

Tekstopisac Marina Tucaković preminula je 19. septembra, a 40 dana nakon njene smrti, njen sin Milan Laća Radulović progovorio je o njenim poslednjim danima i nepoznatim detaljima iz njihovog života. Cela estrada ovih dana strahuje o navodnom objavljivanju spiska Marininih dužnika, ali se Laća osvrnuo na vedrije dane, kada se njegova majka lavovski i uz puno, kako kaže, humora borila, te i dalje nije otkriveno ko to duguje pokojnoj Marini Tucaković.

Ispovest Milana Laće Radulovića za jedan dnevni list uzburkala je javnost, ali i detaljnije otkrila kako je Marina snažnog i nepokolebljivog duha odolevala bolesti i tugi do svog poslednjeg udaha.

- Mojoj majci se stanje naglo pogoršalo. Nije imala simptome kovida, ali je mesecima bila u lošem stanju, maltene se gasila. Desila se progresija bolesti i ništa više nije moglo da se uradi. Svi mi oko nje, moj otac, medicinska sestra i ja, osećali smo da je prosto blizu kraj. Njeno fizičko stanje, način na koji se ona borila, poslednjih mesec dva je posustala. Kilaža je naglo opala, više nije imala fizičke snage koliko duhovne. Poslednjih mesec dana je htela da ide u kafanu i htela je da se druži sa ljudima i tako provede poslednje dane. Dobila je kovid i naglo joj je pozlilo. Zvao sam hitnu pomoć, nisam mogao da ih dobijem, prebacivali su me u različite službe, to je bilo u trenutku kada se dešava ceo haos u vezi sa koronom. Hitno je onda prebačena u bolnicu, sa respiratora na respirator, ne znam koliko je dana to trajalo. To su bile neprospavane noći. Sa majkom nisam mogao da komuniciram, tati je bilo loše, meni je bilo loše, u celoj toj agoniji trpeo je moj organizam i moje emotivno stanje, ali i intelekt - otpočeo je Laća za jedan dnevni list.

Iako je bio pripremljen na najgore, on je ipak verovao u čudo.

- Bilo sam spreman na najgore jer izgledi nisu bili dobri. Bilo sam svestan da je Marina posustala. Ono što mi je pomoglo su ljudi sa kojima sam pričao, a koji su bili podrška. Verovao sam da čudo ipak može da se desi - dodao je Laća.

Nakon što je sinu Marine Tucaković javljeno da je ona preminula, ocu nije mogao lično da saopšti jer je bio pozitivan na kovid, te mu je javio putem telefona. Takođe, zbog cele situacije sa koronavirusom, sahrana je bila pomerena za 10 dana, kako bi Laćin otac ozdravio i mogao da pristustvuje, piše pomenuti medij.

Sećajući se dana kada je Marina ležana na onkologiji, Milan je otkrio da je njen humor bio glavna linije odbrane.

- Uglavnom pamtim lepe stvari, čak i taj proces izlečenja. Sećam se naše komunikacije fiksnim telefonom, kada sam bio na klinici i lečio se od heroina. Kada bih se sećao ružnih stvari, samo bih gajio neki bes, a onda bih krivio ljude, a to nema smisla kada se baviš kreativnim poslom. Pamtim sve - od malih šala i nekih situacija punih humora. Dok je ležala na onkologiji njoj je humor bio glavna linija odbrane. Sve, čak i najgore vesti, prihvatala je realno. Humor nikada nije gubila, to nas je branilo od tuge - rekao je Milan Laća Radulović za jedane dnevne novine.

Autor: M.M.