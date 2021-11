VIKTORIJINA BAKA VAN SEBE ZBOG SRAMNE IZJAVE TIJANE AJFON! Žestoko odbranila Viki, pa poručila: Moja unuka se nije razvlačila sa muškarcima kao neki!

Oplela po Tijani!

Baka Viktorije Mitrović oglasila se za medije i otkrila kako se oseća nakon što je Tijana Ajfon uvredila njenu unuku.

Nakon što je Tijana Ajfon imala nikad suroviju i jeziviju izjavu da je Viktorija Mitrović kriva što je silovana od strane sveštenike, oglasila se njena porodica koja je ostala zatečena ovim potezom starlete.

- Mislim da je to jako ružno i glupo sa njene strane što je rekla, Viktorija je imala samo 12. godina, nije bila svesna toga što joj se desilo. Viktorija po svojoj prirodi voli da igra i to je njena slobodna volja, ne igra jedina tako, ako će joj se po tome suditi, onda stvarno smešno, nemam šta da kažem na to - govori Regina, pa dodaje:

- Slažem se sa tim da niko nije mogao na silu da siluje, ali Viktorija je bila jako mlada, nije sama pristala na to, već je jednostavno nasilno to odrađeno. Za razliku od nekih koji su se razvlačili sa mnogim muškarcima po rijalitiju, Viktorija se pre rijalitija nije provlačila po lošem glasu, nego da je vredna, da je čovek i da ima srce. Mislimo da Viktorija ima pravo na svoju slobodu, igranja, zato što je ona odabrala da nastavi svoj život posle te traume, a ne da vuče to za sobom, jer ima mnogo gorih slučajeva devojčica koje to nikad ne prevaziđu. Viktorija je odlučila da se bori za sebe i svoj život, a pre svega za svoje dete, koje joj najviše na svetu znači. Ona je pre svega požrtvovana majka, vredna je, a ne kao neke druge devojke, koje su u rijaliti ušle da dignu sebi cenu - poručila je Viktorijina baka.

