DEJANOV OTAC OGORČEN NA DALILU Sina posle Zadruge zove da se vrati kući, njoj poručuje: Ne bih te više pogledao, više mi nisi snajka

Goran Dragojević, otac Dejana Dragojevića, oglasio se za medije i priznao kako se oseća nakon pucanja braka njegovog sina i snaje Dalile Dragojević, koja je sada u vezi sa Filipom Carem.

Njemu teško padaju scene u kojima Dejan plače, pati i lomi sve pred sobom u "Zadruzi", a da sada može da se čuje sa njim, kaže da bi uspeo da ga motiviše i odvrati ga od ideje da pobegne iz rijalitija.

Ne znam šta više da komentarišem, više nemam stomak da to gledam, pokušavam da se isključim iz cele te priče jer mi ništa nije jasno. Boli me kada gledam svoje dete kako se samopovređuje, mislim da ni jednom čoveku nije prijatno da gleda one scene, a posebno roditelju da gleda svoje dete u tim stanjima. Osećam se prevareno i slagano, ne interesuje me više ta priča, nezahvalno je bilo šta govoriti dok ne popričam sa njim. Pročitam šta moram, vidim, ali trudim se da se što manje nerviram jer ne mogu ništa da promenim. Rekao bih mu da se mane Dalile, da samo gleda napred i da se ne osvrće. To bi bilo dovoljno, on bi tačno razumeo šta to znači i kako treba dalje. Podsetio bih ga zbog čega je ušao i da treba da izdrži do kraja. Dalili se ne bih obratio, ne bih je pogledao, jer takve osobe ne zaslužuju reč jednu od mene da dobiju - kazao je Goran za "Kurir".

On je zatim pomenuo i Dejanovu majku Biljanu, kao i Dalilinog oca.

- Dejan nikada nije bio ovakav, skakanje u bazen i to nanošenje fizičkog bola sebi me je ostavilo bez teksta, on nikada ništa slično nije učinio. Kompletno Dejanovo ponašanje u "Zadruzi" mene iznenađuje i zabrinjava. Sa Biljanom sam u kontaktu, ali slabo, ona i dalje sve prati... Sa Dalilinim ocem se nisam čuo nekoliko dana. On je čovek kao i ja iznanađen i u šoku, on voli Dejana i ne zna kako je došlo do svega ovoga. Ne znam da li će se Dalila uopšte vraćati u očevu kuću, nije na meni da govorim o tome. Ne podržavam Dejana da napusti rijaliti i to bih mu rekao. Dobio bi kaznu od 50.000 evra. Kakvo bežanje, mislim da on neće sebe više povređivati, mora da izgura unutra, valjda se neće više udarati, dovoljno je pametan. Dejan nakon rijalitija može da bude kod mene, a on ima i kuću tamo, koju su zajedno napravili pa može i u nju da se vrati. Kakve veze ima što je ta kuća na imanju njenog oca, pa on je zajedno sa njom radio i ulagao u to, on može da se vrati gde god želi, ima gde. Uvek može i kod mene, ja sam sam u kući. Dejan nikoga nije obrukao i prevario, njemu su sva vrata otvorena - zaključio je Dragojević.

Goran se osvrnuo i na to kako njegov drugi sin David reaguje na ovu aferu.

- Davidu nije lako, on voli Deju, brat mu je. Dejana niko nije odbacio, ne znam zašto on tako govori, bude mi žao kada to čujem. Te neke situacije, koje su se dešavale dok je živeo sa Biljanom i Davidom, ja ne znam. Ne verujem da bih ponovo prihvatio Dalilu za snajku. Ona je stvarno super bila godinama, ne znam šta joj se desilo. Kada bi Dejan to odlučio, ne znam, ako joj on oprosti šta ja tu mogu - iskreno je rekao Dejanov otac.

Autor: D.T.