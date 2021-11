NEVOLJE OD RANOG JUTRA! Dalila obletala oko Cara, on je ostavio bez reakcije - to je bio okidač da odmah donese OVU ODLUKU (VIDEO)

Jutro, ipak, ne provode zajedno.

Dalila Dragojević i Filip Car spavaju u izolaciji. Ovog jutra Dalila je na sve načine pokušavala da probudi Cara, ali joj nije polazilo za rukom.

Ona je najpre mazila Cara u krevetu, da bi nakon togha kada je ustala krenula da se šeta po sobi i oko njega, ali ni to joj nije pošlo za rukom, pa je na kraju odustala i samo pokrila Cara da nastavi da spava. Za to vreme on se samo prevrnuo na svoj dušek i nastavio da spava.

Autor: N.B.