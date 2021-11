'KAD PRIMIŠ PIĆE U KLUBU ZNA SE ŠTA SLEDI!' Tijana Ajfon ne prestaje da INTRIGIRA izjavama! Oplela po klaberkama lakog morala!

Bez dlake na jeziku!

Starleta Tijana Ajfon gostovala je u jednoj emisiji gde je bez dlake na jeziku prokomentarisala devojke koje izlaze po klubovima i primaju skupa pića od muškaraca.

Ona je naglasila da se nikada nije našla u situaciji da je neko napada zbog oblačenja, ali jeste da joj dobacuju muškarci.

- Ja imam takav stav, nikada se nisam našla u toj situaciji da me neko zbog oblačenja proziva ili da me napada. Sve je do žene i do ponašanja i do toga kako se predstavljaš. Ti možeš biti i go na ulici, a ako imaš stav ne može ti niko ništa - kaže Tijana i dodaje:

- Ima muškaraca koji reaguju kad se neko malo razgoliti, ali ima muškaraca koji mi dobace, ali ja im odgovorim. Neka me slobodno neko nekad prebije, baš da vidim ko to sme. Ljudi se nekada ophode prema meni kao da smo čuvali ovce zajedno. Svaka žena dobija nepristojne ponude, ali sve je u tome kako se ti postaviš - kaže Tijana Ajfon.

Tijana je izjavila da u klubu nikada nije prihvatila piće od nekog muškarca, jer se zna da je to dozvola da muškarac načini prvi korak.

- Ja kad sam u klubu, ne vidim ljude oko sebe. Ja nikada nisam našla muškarca u klubu, jer se on tamo ne nalazi. Dečko se ne nalazi u klubu, nikada nisam prihvatila piće, jer je to već prvi korak da muškarac može da priđe i da ti se obrati. U klub idem isključivo sa drugaricama - kaže Ajfonka koja smatra da roditelji prave veliku grešku kada puštaju ćerke da sede sa promoterima.

- Problem koji roditelji prave je taj što puštaju svoje ćerke da sede sa promoterima, koje je prodaju za flašu ekskluzivnog pića, nije problem kratka suknja. Klinke se sada prodaju za flašu pića - šokirala je Tijana izjavom.

Ajfonka smatra da javnost ima pogrešno mišljenje o njoj i da muškarci misle samo na "onaj" čin, ali da ona preferira prijatne razgovore i večere.

- Ljudi imaju dosta pogrešno mišljenje o meni. Desilo mi se nekoliko puta kada mi se dopadne neki dečko, ja njemu i on meni, njemu je samo u glavi kako ćemo da odemo u stan ui da se desi taj čin. Međutim, sve sam uglavnom privlačila time što ja uopšte nisam u tom fazonu, niti me to zanima. Ja volim i da odem na večeru i na piće i da sedimo i pričamo. Danas su devojke mnogo drugačije. Svi drugačije misle o meni, ali mene to zaista ne zanima, ja znam ko sam i šta sam - kaže Ajfonka.

Autor: M.M.