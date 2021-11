Evo šta može stati na put njihovoj vezi!

Marko Osmakčić jeste zadrugar, koji je privukao veliku pažnju još na samom početku rijalitija, a trenutno je u vezi sa Viktorijom Mitrović i o njihovom odnosu mnogo se priča, kako na samom imanju, tako i van istog.

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Marko je imao priliku da vidi klip u kom se Viktorija šali sa Dejanom Dragojevićem, koji je u jednom momentu prokomentarisao da ne bi bio samo prijatelj sa njom, ali je poštuje, jer je zauzeta. Osmakčić to nije prihvatio kao šalu, pa je došlo do žučne rasprave sa Dejanom. Kako Marka najbolje poznaje njegov brat, Mario, portal Pink.rs je stupio u kontakt sa njim, a on je potpuno opravdao reakciju svog brata:

Koliko sam primetio, njemu je Viktorija jako, jako draga i onda mu je krivo kada neko tako nabacuje neke stvari, i ja bih tako reagovao. Baš je lepo objasnio, kroz tu šalu i za*ebanciju mogu se desiti i neke ozbiljne stvari, videli smo to kod Dalile i Cara. Možda je malo reakcija bila burnija, ali to je zato što je Marko jako impulsivan, što smo već imali priliku da vidimo - prokomentarisao je Mario.

Zatim se osvrnuo na sam odnos Viktorije i Marka, koji je sve prisniji, a čini se da zadrugar sve ozbiljnije shvata njihovu vezu:

Kad se Marko zaljubi u jedno osobu, onako iskreno, on se baš bori za nju... Mislim da se još uvek nije potpuno zaljubio, jer je sve poprilično sveže, ali vidim da mu je draga i, ako ovako nastave, zašto da ne, ta veza bi se mogla nastaviti i nakon rijalitija. Zavisi, naravno, i od ulazaka nekih mogući. Videli ste i kad je bio konflikt Marijane i Viki, on nije mogao mnogo da se meša, zato što je još sve bilo sveže - dodao je Markov brat.

Autor: M. Ivanović