'BILA SAM DEPRESIVNA I LJUTA NA SEBE!' Indi otkrila sve o borbi sa viškom kilograma i odlasku POD NOŽ, pa priznala da je bila PSIHIČKI LOŠE!

Posle brojnih i uzaludnih pokušaja da suvišne kilograme skine prirodnim putem, pevačica Indira Indi Aradinović naposletku se ipak odlučila za operaciju želuca. Ona priznaje da je bila depresivna jer nije imala snage da nešto preduzme povodom svoje kilaže, a najpre radi zdravlja.

- Jednostavno, bila sam depresivna kada sam shvatila da neću više tako, kada sam donela odluku da idem na operaciju. Depresivna sam bila malo pre toga, jer zašto se ne dešava nešto. Zašto Indira ne kreneš na trening, izbaciš slatkiše, gazirano? I onda sam bila ljuta na sebe, a depresivna sam bila zbog mog lošeg stanja zdravstvenog, ne zbog izgleda. Ja sam sebi i drugima bila lepa i sa viškom, ispostavilo se da sam se*s bomba i sa viškom i sa manje kilograma, dobro mi stoji i jedno i drugo. Žena je lepa na svaki način i kako ona to nosi. Žene ne treba da budu u depresiji i nesrećne što su sa viškom kilograma, samo jako držanje i samopouzdanje treba da imaju - kaže Indi, a potom otkirla koliko joj je bilo teško da se odluči da ode "pod nož".

- Ja sam prošla nekoliko faza skidanja kilograma, kretala ispočetka i dokazalo se da je hirurgija u mom slučaju bila najbolji potez. To je sve od čoveka do čoveka, ne mogu da pričam u jednom pravcu, zavisi od osobe, mogućnosti. Možda neko misli da nije dovoljno jak da isprati to sam, a toliko je jak. Ja sam neko ko je skidao više od 25 kilograma treningom, zdravom ishranom, bez hemija, sagorevača masti... Ali sam ja sklona velikim transformacijama i zaista neko ko je u tom momentu psihički jako pala i tada je hirurgija za mene bila najbolje rešenje - iskrena je bila pevačica.

Autor: M.M.