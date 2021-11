GREŠKE SU GA SKUPO KOŠTALE! Ša progovorio o NOVOJ LJUBAVI, priznao da mu svaka devojka pomene to što je uradio bivšoj ženi! Evo zbog čega STRAHUJE!

Iskren!

Iza njega je buran period života, a sada je reper Nenad Aleksić Ša otkrio da sve što je prošao u proteklih godinu dana je ostavilo veliki pečat na njega, posebno kada je u pitanju ljubav.

Osim što je bio na meti kritika nakon što je ostavio suprugu zbog druge devojke, Ša priznaje da mnoge žene sa kojima danas pokuša da ostvari neki odnos imaju velike predrasude.

- Svaka devojka s kojom se dopisujem ili vidim, ali bukvalno svaka mi napomene to šta sam ja uradio svojoj ženi. Ja svakoj moram da objašnjavam sve to, prvo što one imaju strah, a imam ga i ja - otkrio je Nenad dodajući da se plaši vezivanja, te je kako i sam priznaje mnogo zahtevniji kada je u pitanju izbor devojaka.

Više puta je isticao da ne voli samoću, pa je u jednoj emisiji otkrio da je veoma odlučan da u narednom periodu ostavi sebi prostora i svoje srce otvori za novu ljubav:

- Ne želim zauvek da budem sam, gledaću da u narednom periodu budem sa nekim ko mi se sviđa - iskren je bio reper, a koliko ga je prethodno iskustvo naučilo da bude obazriv devojke će morati ozbiljno da se potrude da bi osvojile srce repera i vratile mu veru u ljubav.

- Neću da lažem bitan mi je fizički izgled, uvek mi je bitan, ali mora da bude i pametna i gotivna, pre svega dobrodušna!- rekao je Nenad, iako priznaje da je u današnje vreme teško naći ful paket. Ipak u svojoj želji da se ponovo ostvari na ljubavnom planu neće posustati, bez obzira što je postao veoma komplikovan kada je u pitanju izbor partnera, a kako i sam priznaje kriterijumi su mu poprilično veliki.

Autor: M.M.