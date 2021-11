OVO SU NAJVEĆI HITOVI MARINKA ROKVIĆA! Pevač će ostati upamćen po brojnim pesmama, a evo koju numeru je ODBIO! VELIKI JE HIT!

Ovo niste znali!

Pevač Marinko Rokvić preminuo je danas, 6. novembra u Beogradu u 68. godini u Kliničkom centru.

Karijeru Marinka Rokvića ljudi će pamtiti po mnogobrojnim hitovima, a jedan od najvećih je legendarna pesma "Ti za ljubav nisi rođena".

Rokvić je karijeru započeo 1974. godine i snimio dvadeset jedan studijski album i nekoliko singl-ploča i veliki broj hitova: "Skitnica", "Svađalice moja mala", "Potražiću oči zelenije", "Zanela me svetla velikog grada", "Polomio vetar grane", "Da volim drugu ne mogu", "Jedina moja", "Ti za ljubav nisi rođena", "Ljubav stara srce para", "Tri u jednoj" i mnoge druge.

Usledili su hitovi: Potražiću oči zelenije, Jedina moja, Svađalice moja mala, Samo me potraži, Pusti me da je vidim, I pijan i trezan za tebe sam vezan, Podeli sa mnom dobro i zlo, Zamiriši na brazdu, LJubav stara srce para, Polomio vetar grane, I kad me svi zaborave, Koliba, il' dvor, Tebe nema, Ko ukrade noći boje, Jelena, Ti za ljubav nisi rođena, Pravo na ljubav, Skitnica, Tri u jednoj, Gatara.

Inače, Dragan Aleksandrić, autor od mnogih hitova, ispričao je jednom prilikom da je nudio Marinku čuveni hit, ali da je pevač odbio.

Marinko Rokvić je mnogo grešaka napravio. Nudio sam mu "Luckasta si ti" a njega je to asociralo na ludost, pa je na kraju uzeo Miroslav Ilić kome sam nudio "Potražiću oči nešto zelenije" a on je rekao kako to nije za njega - ispričao je kompozitor svojevremeno.

Autor: P.R.