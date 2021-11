Izvor: Pink.rs/Kurir/24sedam, Foto: INSTAGRAM.COM/DR_MERIMA_ISAKOVIC, TANJUG/TARA RADOVANOVIĆ PRINTSCREEN YOUTUBE/HOLD ME RIGHT FILM | |

LEČIĆ KONAČNO OTVORIO DUŠU! Glumac do detalja progovorio o STRAVIČNIM OPTUŽBAMA Danijele i Merime: Smešteno mi je jer su žene moja slabost!

Oprečni podaci koje je Danijela davala raznim ustanovama i organizacijama dokazi su koji su išli u prilog toga da glumac nije kriv za zločin za koji ga je glumica optužila.

U večerašnjem, a ujedno i svom prvom medijskom pojavljivanju nakon što je donesena presuda da nije kriv za silovanje Danijele Štajnfeld, glumac Branislav Lečić javno govori o ovom slučaju.

On navodi da je Štajnfeldova više puta menjala iskaz, što su otkrili i nadležni organi, te je i to bio jedan od dokaza potrebnih za odbacivanje žalbe glumice.

- Danijela je prekrajala priču od septembra tokom jeseni i zime, lagano je menjala svoje izjave za medije, iskaze za policiju i filmski materijal. Onda je morala da prilagođava tu sliku. Prvo je rekla da ju je silovao neko ko je veoma moćan u filmskoj industriji, a kad sam ja to bio. Onda je rekla da ju je silovao neko ko je veoma uticajan društveno -političkom životu, i opet kad sam ja to bio. Ja sam bio ministar kulture do 2004. godine i posle toga ja nemam nikakav politički uticaj.

Branislav Lečić kaže da mu je savest potpuno mirna i da sada jedino može da barata argumentima i činjenicama.

- Ja sam osećao da treba da govorim samo onda kada se taj proces završi i sada imam osnovu, jer je dokazano da sam nevin. Sve pre toga ne bi bilo u redu, ovo su ozbiljne optužbe i na njih se treba ozbiljno odgovoriti. Važno je da kažem ne samo zbog ovog slučaja, već i zbog fenomena prisutnog u ovom društvu i pre svega zbog pravih žrtava silovanja ovo ne sme da bude primer. Svako ko je doživeo neko nasilje i zlostavljanje on mora da prijavi policiji, a ne medijima - rekao je glumac.

Danijela je ranije tokom života optuživala još nekoga za seksualno zlostavljanje

- Danijela je ne samo u medijima već i pred policijom i tužilaštvom izjavljivala potpuno različite verzije priče, i to ne samo pred tužilaštvom, nego i pred nekim drugim institucijama. Sve je policija prikupila. Ja jedino mogu da govorim o svom slučaju, a da li je onda nekada bila zlostavljana i silovana, ja to ne znam. To se mene ne tiče koga je ona još prijavljivala. Ona je već nekoga optuživala za seksualno zlostavljanje tokom svog života - rekao je Lečić.

- Ona je rekla da ju je silovao muškarac koji je nadređen njoj i njenoj majci i od koga je njena porodica egzistencijalno zavisila, što je veoma interesantno.

- Ja samo govorim činjenice da je ona o jednom istom događaju imala deset verzija. To je činjenica koja stoji u dokaznom materijalu.

Merima Isaković je Branislava Lečića optužila za pokušaj silovanja, a glumac navodi da da bi priča bila verodostojna uvek morala bi da postoji još neka žrtva.

- Zanimljivo je da su Danijela i Merima upotrebile iste reči koje su meni prepisivane u razmaku od 40 godina: Znaš li ti ko sam ja? Izvinjavam se, ko sam ja bio pre 40 godina kada sam ja to navodno izgovorio. Ta stvar je potpuno neprimerena meni i to može da potvrdi svako ko me zna - kaže Lečić.

Merima je u Australiji, a Danijela je u Americi i obe su nedostupne za odgovornost u Srbiji - naglasio je Lečić.

Meni je smeštena afera, jer su žene moja slabost

- Shvatio sam zašto mi se ovo desilo i tu moram biti iskren do kraja. Moja slabost jesu žene. To nije ništa novo, i to nisu samo žene kao žene koja ja obožavam i poštujem. Nije ni tajna da ja volim mlađe žene i ja se jesam udvarao ženama i kako ja da dođem drugačije do žene ako joj se ne udvaram - kaže Lečić.

- Ako ste videli i čuli sve ono što sam ja pokazao u slučaju Danijele Štajnfeld ni u jednom trenutku nisam imao nijednu lošu misao niti nameru, što je i dokazano, ta priča je izmišljena, ali uradio sam nešto zbog čega me je sve ovo koštalo.

O ponovnom susretu sa Danijelom Štajnfeld:

- Postoje ljudi koje ja ne mogu više da vidim. Ovo što se desilo otvorilo mi je prostor da se osećam kao da sam ponovo rođen. Prošao sam kroz višeslojni filter i tačno znam kako da filtriram ljude i svoje vreme - istakao je slavni glumac.

