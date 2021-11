GODINAMA IH JE KRIO OD OČIJU JAVNOSTI! Ovo su supruga i sin Gorana Stojićevića Karamele! (FOTO)

Supruga mu je spasila život jednom prilikom!

Supruga Gorana Stojićevića Karamele bila je uz njega u najtežim trenucima, pa ipak i posle šesnaest godina ljubavi i skladnog braka, uspela je svoju privatnost da sačuva od radoznalih pogleda javnosti.

Iako o svom emotivnom životu nikada preterano nije govorio, Goran Stojićević Karamela, zbog prirode svog posla često je bio okarakterisan kao čovek naklonjen pripadnicima svog pola. Iako ga ovakve glasine nikada nisu pogađale, 2005. godine Karamela je otkrio da se oženio i da je brakom sa lepom Milicom upotpunio svoj život.

- Sigurno se nisam venčao da bih demantovao takve glupe priče! Oženio sam se zbog sebe, zbog svoje sreće. I baš me briga šta primitivci i neobrazovani ljudi pričaju! Zbog prirode posla, na sceni se oblačim kao žensko, ali to isto čine i Boris Bizetić, Jova Radovanović, mnogi svetski glumci. Za razliku od tih neobrazovanih ljudi koji me ogovaraju, moja supruga Milica je diplomirani ekonomista. Čujem da se priča da sam odmah nakon venčanja otišao na tezgu u inostranstvo. E, pa nisam! Imao sam prvu bračnu noć - rekao je tada.

Supruga Gorana Stojićevića Karamele, Milica, bila je uz njega i kada je imao srčani udar i tada mu je spasila život.

- Moja Milica je bila pored mene kada mi je pozlilo. Brzo je reagovala, ona je moj anđeo - rekao je tada za medije.

Milica i Goran dobili su sina Vasilija na koga su neizmerno ponosni.

Autor: M.M.