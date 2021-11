UNIŠTILA IH! Maja Marinković se oglasila za Pink.rs, nakon Dalilinih optužbi, otkrila zbog čega joj je TRN U OKU, pa žestoko ponizila Cara!

Brutalno iskrena!

U subobotu se tokom emisije ''Pitanja novinara'' u ''Zadruzi 5'' pokrenula tema o bivšim devojkama Filipa Cara, jer mu je Dalila izričito zabranila da je upoređuje, kako je rekla, sa ''bivšim devojkama prostitutkama''.

Dalila je tom prilikom kada ju je Darko Tanasijević upitao na koga je tačno mislila, rekla sledeće:

- Mislila sam na Minu i Maju, one su to radile i pričale o tome javno. Rekla sam mu da me ne poredi sa njegovim bivšima, ja nisam imala takve veze - rekla je Dalila.

Maja Marinković se povodom Dalilinih optužbi odmah oglasila sa Pink.rs i demantovala Dragojevićku:

Prvo odmah demant, ja nikada u životu nisam rekla da sam se bavila prostitucijom, niti sam takve stvari u životu radila. Ta etiketa nije moja, zna se kome pripada. A što se tiče Dalile ona nema pravo nikome da morališe jer je ona jedan ljudski odron, sramota ženskog roda! Naravno da ne može da se poredi sa mnom, jer ja nisam udata i ne varam muža na njegove oči, veći blam od te udate žene ne postoji, a naravno da sam joj trn u oku, jer je svesna da želim da povratim njenog švalera, za dva ipo minuta bi dobila štiklu - priča Marinkovićeva.

Filip Car je iste večeri nakon Dalilinog izlaganja istakao da je njegov odnos sa Majom Marinković greška, te da su u tu vezu oboje ušli iz inata i da je njihovo prijateljstvo moglo da traje. Maja sada otkriva da li između njih dvoje može ponovo biti nešto:

Što se tiče Filipa, on nije moja interesna sfera više, ne zanima me ni kao "muskarac" ni kao prijatelj - zaključila je Maja Marinković za Pink.rs.

