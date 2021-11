KARIĆ SE EMOTIVNIM REČIMA JAVNO OBRATIO NOVAKU ĐOKOVIĆU: Hvala na osećaju ponosa i sreće! Tara i Stefan su razneli milione gledalaca širom sveta!

Za njega je ovo bio najemotivniji momenat!

Biznismen Bogoljub Karić obratio se javno slavnom teniseru Novaku Đokoviću na društvenim mrežama.

- Dragi moji, car je ponovo učvrstio svoje mesto na svetskom tronu!!! Čestitam Nole, još jedna u nizu pobeda, da uđe u istoriju. Hvala na fantastičnom osećaju ponosa, veličine, značaja i sreće svakome od nas, svakom Srbinu koji uz veliki roštilj navija za svaki tvoj poen. Revanš za US open stigao u Medvedevu, a mi ljubitelji tenisa, dobili smo pravi spektakl!! Do samog kraja, divovska borba je trajala do poslednjeg poena, a nama je velika lekcija da se posle poraza podignemo još jači i bolji. Posebno dirljiv i emotivan trenutak bio je zagrljaj za decu. Tara i Stefan su razneli milione gledalaca širom sveta. To je snaga koja može sve, porodica je neprevaziđeni izvor motivacije i želje za novim uspesima, ogromna i bezuslovna podrška i ljubav - naveo je Bogoljub.

- Verujemo da će uskoro doći dan kada ćete odlučiti na koji turnir želite da idete, a ne da poštujete svoje uslove i ograničite svoja prava. Vaša borba za bolji i ljepši tenis je iskrena i vjerujemo da ćete i tu bitku dobiti. Do novih titula i osvojenih pehara, želimo vam da uživate u druženju sa porodicom, a mi ćemo vas voleti i kada gubite i kada pobeđujete jer takvog čoveka je nemoguće ne voleti. Čestitam na pobedi tebi i tvom timu, ali i celoj Srbiji, jer smo sa tobom bili centar sveta, Nole. Tvoji Milanka i Bogoljub sa porodicom Karić - dodao je on.

