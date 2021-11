PUKAO JOJ BRAK, A ONDA I VEZA! Car javno ponizio i ostavio Dalilu, ona doživela nervni slom, razbijala sve po Zadruzi!

Totalni karambol!

Burno veče obeležilo je prošlu noć na velelepnom imanju Zadruge. Od ulaska voditelja Milana Miloševiča u Belu kuću zbog emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje" zadrugarima nije bilo lako. Naime, Dalila Dragojević kao ovonedeljni vođa pretrpela je kritike zbog podele budžeta. Zadrugari su je osudili jer su svi smatrali da je ona kupovala mir.

Dalila je u nastavku večeri birala svoje potrčke i omiljenu osobu. Ona je ustala i krenula da priča:

Ja sam razmišljala posle podele budžeta, malo sam skenirala i pratila. Primetila sam odnose koji su zanimljivi, neću praviti sprdnju. Neka ustanu Mensur i Milica, Irma, Matora i Aleks, Deniz i Zola, Tara i Mateja, Fran, Dejan i Marijana - rekla je Dalila.

Sa Franom u izolaciju ide Milica - rekla je Dalila.

Nakon izbora nastao je haos kada se otrkilo šta je Milica Veselinović radila u karantinu, a Lorna Partnemer je objasnila ko je izvesni Oliver sa kojim je Milica imala priču u karantinu.

Nakon toga je izabrala omiljnu osobu i to je bio Filip Car.

Omiljena osoba, je Filip Car, koji šeta po dvorištu i verovatno me pljuje. Mislim da brani neodbranjivo, pored svega želi mene da napadneali mu to neću uzeti za zlo. Rekla sam šta ako se desi na živiš sa mnom, normalno je da će živeti posle sa mnom. Sam Miki je rekao da se neće ni sa kim družiti posle rijalitija, tako da ja ne vidim u čemu je problem. Rekao je da mu ne trebaju takve ličnosti u životu... - rekla je kratko Dalila.

Milica je nakon osude zadrugara da je imala aferu u karantinu plakala sve vreme, dok ju je Mensur tešio. On je čak u više navrata pretio zadrugarima zbog toga, pa je tešio uplakanu Milicu a na kraju i sam zaplakao zbog njenog stanja. On je u jednom momentu izneo Milicu iz kuće kako bi se smirli.

Milan je potom zadrugarima otkrio prva tri mesta u akneti za najiritantnijeg zadrugara. Po glasovima publike treće mesto je Mensur, drugo Dalila, a prvo Milica. Nizali su se komentari zadrugara, a najveći "udarac" pretrpela je Dalila.

Kada sam navodila svoje mišljenje nisam bila iskrena. Ona je svakako prva na mojoj listi. Govori gnusne stvari, govori kako sam ružna, odvratna, komentariše moje pevanje, nos i ponašanje. Misli da je vrednija od svakoga ovde, da je najbitnija. Nikada joj neke stvari oprostiti neću, ona je žena koja ima toliko zla u sebi da je to nemoguće. Dejana je toliko povredila, gledaoci sve vide, sve je jasno kao dan. Danas me je toliko izvređala, ali nisam htela ni da komentarišem. Nisam htela nju da navedem da ne bude da vas opet maltretiram, diram i čačkam, jer ste mi nebitni zaista - govorila je Čaprićeva o Dalili.

Dalila je sama sebe dovela u situaciju, ishitrena je u branjenju stvari koje se ne mogu odbraniti. Ona javno proziva ljude, ona sve redom ponižava i na taj način daje za pravo. Kada skaču kao oprani na Milicu, za koju miko ne zna ko je je*o... To su bolesne stvari. Dalila ima autoritet kod zadrugari koje ne smeju da joj kažu ništa i to joj je dalo za pravo da se ponaša tako. Način opravdanja rečenicama koje su smerne i iritirajuće. Ja mislim da ogroman broj ljudi kad je viid, interesanta je, ali ima ogroman broj ljudi koji bi ugasili televizor kad je vide. Dalila se komentariše i gleda šta je pre pričala, to sve kad se sabere je iritirajući razlog. Ona ima pravo na ljubav, emociju, ona će da stada na tom putu. Ona će shvatiti stvari kad izađe - govorio je Mića.

- Očekivala sam sebe na prvom mestu. Čak me ni ovde u kući nisu mnog navodili. Bane, Miljana i eto Irma. Naravno smatram da mnoge ovde iritiram, ali me to ne zanima, zanima me samo da mi bude lepo. Gledaoci imaju pravo na svoje mišljenje, puno ih pozdravljam i nadam se da nisu ugasili televizor - smejala se Dragojevićka i na taj način se obratila gledaocima.

Nakon toga usledilo je komentarisanje prvog mesta i Milice Veselinović:

Ona je prva put ovde, mnogo je mlada, a psovala je dosta, onako kako ne bi trebalo da psuje. Mislim da bi trebala normalno da komunicira, mislim da joj mnogo toga ne priliči. Dosta ljudi bi nju možda i razumeli, da ne odgovara toliko drsko. Da prećuti neke stvari, bila bi pametnija i matirala bi mnoge - govorio je Janjuš.

Stavljam se u poziciji gledalaca. Slušam kako malo po malo isplivaju neki detalji, a govori nešto sasvim suprotno. Ponaša se potpuno drugačije od onoga što recimo ja vidim dok gledam. Njen pristup u nekim situacijama, dosta je za njene godine negativan. Vrlo je neprikladan, Mensure ja zaista nema ništa protiv samo kažem kako mislim - rekao je Mateja.

Možda ne bi probudila gnev, da nije demantovana za sve što je tvrdila. Napolju je svaka njena istina ovde pokošena, za sve, počevši od mešanja grudima, momaka, spajanja i slično. Na sve to ona ustaje ovde i lupeta gluposti, a na sve to i njene grimase koje ima dok priča, prevazišla je i mene i Rešićku. Svako može da glumi neki period, a onda sve to popusti. Ima sedamnaest godina i razumem da joj možda strah veći, ali je nekulturna i bezobrazna. Nisam ni ja bolja, ali sa godinama sam se promenila. Jako je ružno da neko uđe u rijaliti i postane najgori sa tako malo godina - rekla je Tara.

Milica je nakon toga ušla u sukob sa Tarom Simov i Irmom Sejranić, a onda je Lorna rekla da je Milica precrtala i da o njoj nema ništa lepo da kaže.

Usledila je nova tema na pretresu. Milan je podigao Dejana Dragojevića koji je otkrio kako se oseća sada nakon svega sa Dalilom i Carem, pa je tom prilikom jasno stavio do znanja svojoj bivšoj sve:

Promenio sam krevet, meni je lakše nego njima. Hteo sam da sve ide mirnim tokom. Garderober neću da menjam jer imam selektovane stvari. Od mene šta sam mogao, dosta. Meni ona ne smeta, sretnemo se. Niti ja obratim pažnju na nju, niti ona na mene. Ako hoće da se šalte, neka se šalta, meni ne pada ne pamet... Kad idem u garderober neprijatne su situacije, ali šta da se radi, ne radim ja. Mislim da će biti blaža varijanta svaki put kad prolazim. Ja greške nisam imao, nisam imao ni propuste. Verovatno joj falilo to nešto da se dobacuje sa strane. Više nije na meni, niit je moja briga. Šta sam mogao da pružim, pružio sam i više od toga. Bilo mi je krivo kad ti dođeš i kažeš da živi dva života, a ja ne mogu da kažem da tebi verujem. Došla je situacija kad je on rekao da ima bludne misli, ja sam joj rekao kad smo ušli u pušionicu da mora da prekine taj odnos, ona je rekla kako nije čula i nije prekinula odnos. Gajio sam nadu da su to hirovi i da će joj proći. Pustio sam situaciju. Ja sam imao o njoj izgrađeno mišljenje, ali srušilo se, prah i pepeo. Pokušao sam da ispeglam neke situacije, sinoć sam rekao šta može biti, šta će se videti i šta je cilj - pričao je Dejan, a onda na Milanovo pitanje kako bi se gledao Dalilinim očima odgovorio sledeće:

Razdragana je, prijalo joj je da je iritanta, više bi volela da je prva, ali posle će se iznervirati. Gotivna joj je noć zbog podele budžeta. Postoje situacija na koje ću da odgovorim na provokacije. Vagam od svake situacije, hoću da ima efekta i da bude zvučno, jer sam lagao mesec dana. Nije fer prema ljudima koji su me zavoleli, biću iskren. Meni se gade neke situacije, a kad je pogledam smešna mi je. Nisam rekao da sam prstao da je volim i da je mrzim. Ima situacije kad mi je gadna, jahačica apokalipse. Uradila je šta je uradila, sama sebe da li je ukaljala... Bitno je da sam ja sebi čist, njoj na dušu sve ide. Mene nije unazadila, trebalo mi je vremena da shvatim. Sama je rekla da bi me prevarila napolju, tinjalo je u njoj. Svako nosi svoje vreme. Kad bih pričao drugačije lagao bih sebe. Da je ona meni na prvom mestu, ja bih reagovao na nešto što sam čuo u raspravi danas - govorio je Dejan.

Dalila se sve vreme pravdala zadrugarima da nijšta nije lagala što se tiče Dejana ali niko joj nije verovao.

Filip Car je potom ustao i krenuo da komentariše kako su zadruagri tražili od njih da što pre priznaju vezu i ljubav, a onda ih sada osuđuju. On je potom saznao da su se Dalila i Dejan ljubili nakon što su skinuli burme i tada doživeo pomračenje:

Ona ne može ovako da se ponaša sa mnom, ona ne zna koliko sam ja lud. Razvaliću je kao flašu vode o pod, samo ako ovako nastavi sa smejanjem. Razvaliću te kao ku*vu, a ne kao ženu! Gotova si! - urlao je Car.

Rekao sam da se ponaša kao ku*va... Treba da sedim na kauču, a ona hihi, hoho, a meni srca da preskače. Izabraću Anđelu i preokrenuću sve da budem sa njom ili bilo koju drugu koja će dati sve, a ovo da se meni neko smeje. Meni ne, a Dejanu Dragojeviću da. Plači sad je*em te usta! Potrudiću se da plačeš svaki dan! Ja menjam tablu, meni ovo ne treba... Ona se smeje i sprda... Šta god da kažem, ona na bezobrazluk - govorio je Car dok je Dalila plakala.

Tokom Carevog izlaganja Dalila je otišla u pušionicu i krenula da plače dok ju je Jovana Tomić Matora tešila. U jednom momentu Dalila je naglo počela da urla, da se baca i šutira sve pred sobom, zadrugari su dali sve od sebe da je smire, što je bilo jako teško. Car je za to vreme govorio kako mu nije žao Dalile nego sebe.

Milan je upitao Dejan koji je zaplakao u tom trenutku koji je razlog njegovih suza:

Gledati ovaj prizor je odvratan. Reakcija moja bi bila upropašćavanje samog sebe. Ako je ovo sreća, moja tuga je srećnija. Da li ću biti sam sa sobom, da li ću ovo gledati... Žao mi je jako. Nije da me ne zanima, ali usr*ala me je. Žao mi je da vidim. Sama je birala scene i uvrede. Ovo od mene nikad nije doživela, a za time je žudela, neka se nosi. Svako bira ono što hoće - rekao je Dejan

Filip Car osmio se u hotelu nakon što je završena emisija "Pretres nedelje". Kada je Dalila došla u hotel on je izašao i tada rekao Marko Osmakčiću da je sa Dalilom završio i tom prilikom pohvalio Maju Marinković.

Dejan Dragojević se ušuškao u svoj krevet, pored Sandre Rešić. Dragojević je obavestio pevačicu da ima neke pitanja za nju, pa su započeli priču čim je legao u krevet. Njih dvoje su dugo razgovarali, a osmeh nisu skidali sa lica. Pošto nisu nosili bubice, razgovor se nije čuo, a i Dejan je sam rekao da pitanja koja ima za nju nije mogao da joj postavi za crnim stolom. Da li je ovo samo prijateljski odnos ili nešto više, ostaje da ispratimo.

Autor: N.B.