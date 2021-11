'NIJE JOJ ON DEJAN DA MU ŠEFUJE' Filipov drug Bruno za Pink.rs sve priznao: Njegova majka neće da čuje za Dalilu! Maja je LJUDINA (FOTO)

Najbolji prijatelj Filipa Cara progovorio je za Pink.rs i otkrio kakvo mišljenje ima o Dalili, njenom suprugu Dejanu, ali i Maji Marinković, bivšoj devojci svog prijatelja.

Svi koji su pratili Filipa Cara u prethodnoj, četvrtoj sezoni "Zadruge", ali i u aktuelnoj petoj, znaju koliko je vezan za Bruna Uremovića, najboljeg prijatelja iz rodne Crikvenice na hrvatskom primorju. U rijalitiju ga često pominje, brani kada mu ime pomene bilo ko od drugih zadrugara, a nikada nije krio koliko mu je njegovo mišljenje važno. Budući da je Filipov dugogodišnji prijatelj, da ga najbolje poznaje i da je u kontaktu s članovima njegove porodice, pozvali smo Bruna, koji je za Pink.rs iskreno prokomentarisao sva aktuelna zbivanja u "Zadruzi", koja se tiču Filipa.

Ceo Balkan bruji o Filipovoj vezi sa udatom Dalilom. Kako komentarišeš sve što se dešava i da li ti se dopada Filipov izbor?

- Ja podržavam sve šta god on izabere, to je njegov izbor. Da li je to dobro ili ne, videće oboje, potrebno je da prođe neko vreme, ali... Ja sam njegov prijatelj, uvek ću ga podržati

Kako se tebi čini Dalila, na osnovu svega što si do sada video?

Ne znam šta da kažem, ne znam je, pa ne mogu da je komentarišem. Tamo njih često ne možeš provaliti, u zatvorenom prostoru su, u rijalitiju, imaju reakcije ovakve i onakve... Moj utisak je da će morati drugačije da se postavi prema njemu ako hoće da to pije vodu, moraće neke stvari u svom ponašanju da menja. On neće trpeti da mu ona šefuje, nije joj on kao onaj Dejan. Takav je, imaš više vrsta muškaraca, one koji trpe i koji ne trpe. On je i sam to rekao.

U čemu se sve razlikuju Filip i Dejan Dragojević?

- Njih dvojica su u svemu različiti, razlikuju se kao dan i noć. Dejan je miran, možeš sve s njim, ali opet to curama nekim, vidiš, ne odgovara, Dalili posebno. A Filip je suprotnost totalna, hoće da bude po njegovom. Filip je skroz drugačiji tip od Dejana, neće joj dozvoljavati neke stvari kao on. E sada, da li će ona to moći da tako prihvati, videćemo.

Šta kaže Filipova porodica? Priča se da ne podržavaju Dalilu.

Majka je protivnik svega toga, i sestra, a otac - on ne može ništa, dao je jedan intervju, pa su ga "zapalili". Majka Milica, kao i svaka normalna žena, ne voli prostačenja i takve stvari, njima je dosta svega toga i neće da čuje za Dalilu.

Kako bi reagovala kada bi je sutra doveo u kuću?

- Prihvatila bi ona na kraju sve, samo da je on normalan i srećan. Mislim, ne znam, ne mogu da tvrdim sto posto, ali znam da mu nikada ništa nije branila.

Priča se takođe da su članovi Filipove porodice u poslednje vreme izloženi raznoraznim komentarima na društvenim mrežama, pa čak i pretnjama?

- Njegova majka dobija svakakve komentare, žena se potresla. Pritisak je veliki, nije svejeedno. Ja sam joj objasnio kako to ide, da se ne potresa. Šalju i pišu svašta, prete im, ima svakakvih idiota, znate već i sami... A ne znam da li su prijavili to policiji.

Kako ti se čini Maja Marinković? Nju i dalje često pominju.

- Maja je ljudina brutalna, ne znam ko se na nju može naljutiti. Kao prijateljica je brutalna cura. Ako uđe unutra, ko zna šta može biti. Da se ja pitam, ja bih mu predložio da bude sa obe u isto vreme (smeh).

Mensur i Filip se sve češće sukobljavaju. Zbog čega, i kakvo mišljenje o njemu imaš?

- Mlad dečko, mlađi je od Filipa... Svako ima svoje gledište, ko zna kakve je on probleme imao u životu i šta mu je u glavi, čim tako reaguje. Ja sa 20 godina nisam mogao da sedim na mestu, bio sam lud, onda se kasnije godinama smiriš. Mislim da tu neće biti ništa, ima tamo i obezbeđenja, bogu hvala pa paze. Čak su i slični njih dvojica, pa zato ulaze u konflikte u rijalitiju kada se radi o nekoj takvoj temi, ali mislim da napolju neće produbiti sukob.

Autor: D.T.